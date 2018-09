Hinter seiner Kutsche warteten mehr als 25 Fahrzeuge und Fußgruppen ebenfalls auf das Startsignal. Eine bunte Schlange aus Traktoren mit geschmückten Wagen reihte sich am Sonnabendnachmittag im Bokelskamp in Stelle auf. Um Punkt 15 Uhr setzte sich die Kutsche auch ohne erkennbares Startsignal in Bewegung, gefolgt von Rockstars mit Luftgitarren, wilden Tieren und anderen Skurrilitäten.

Weit über die Straße flogen Kaubonbons und Gummibärchen, landeten neben den Zuschauern und von dort schnell in den Hosentaschen der Kinder. Zwischen den Beinen der Erwachsenen wuselten die kleinen Süßigkeitenjäger umher und warteten auf die nächsten Wagen mit Naschereien an Bord. „Das Abendessen ist gesichert“, scherzte Peter Bauermeister aus Twistringen, nachdem Tochter Isabell mehrere Hände voll mit Süßigkeiten gesammelt hatte. Doch auch für die erwachsenen Zuschauer gab es Kleinigkeiten beim Umzug: Ein grell-oranger Jägermeister-Wagen verteilte Liköre an die Besucher. Natürlich nicht geworfen, sondern vorsichtig rübergereicht. „Ich habe auch einen bekommen. Der war zwar nicht eiskalt, aber trotzdem ganz gut“, meinte Zuschauerin Andrea Bauermeister.

Gut eineinhalb Stunden schlängelten sich die Wagen vom Bokelskamp zum ersten Halt beim Denkmal am Kapellenweg. Hier warteten die meisten Besucher auf den Umzug, vor allem Fahrradfahrer aus Twistringen trafen am Denkmal ein. Ungeduldig blickten die Zuschauer über eine Wiese, wo sich im Hintergrund bereits die Königskutsche erblicken ließ. „Warum geht das da denn nicht weiter?“, fragten sich die Besucher, als die Kutsche einige Hundert Meter vor dem Denkmal zum Stehen kam. Doch die Antwort war simpel: Der vordere Teil des Umzugs wartete, damit die hinteren Wagen aufschließen und man dann gemeinsam zum Denkmal vorfahren konnte. Traditionell legte der veranstaltende Schießsport und Heimatverein Stelle einen Erntekranz nieder, anschließend zogen die Wagen am Denkmal vorbei.

„Eigentlich ist bis zum Umzug geheim, welche Themen die Wagen haben, da wird auch untereinander nichts verraten. Aber da haben sich die Gruppen wahrscheinlich ein wenig abgesprochen“, kommentierte Vereinsmitglied Margret Grote die vorderen Wagen des Umzugs. Passend aufeinander abgestimmt rollten drei Anhänger als „Tierpark Stelle“ hinter der Königskutsche her. Neben einem Kassenhäuschen zeigten die Wagen mehrere Tiergehege – aufwendig gestaltet mit Affenschaukel und Löwenfels. Einigen Tieren des Zoos war es aber anscheinend zu eng auf den Anhängern, sodass Giraffe, Löwe und Elefant neben den Wagen wanderten. Vor dem Raubtier musste unter den Zuschauern aber niemand Angst haben, bei den Zoobewohnern handelte es sich nämlich um plüschig kostümierte Umzugsteilnehmer.

Dass die Tiere nicht echt waren, ließ sich ziemlich leicht erkennen. Genauso einfach war es auch einige Wagen später beim „Rock‘n‘Roll-Himmel“. Hier tanzten unter anderem Amy Winehouse und Michael Jackson zu ihrer eigenen Musik, dem Anhänger folgte mit wenigen Metern Abstand eine dunkle Gestalt mit Sense in der Hand. Die bereits toten Sänger hätten sich wohl persönlich gezeigt, wäre die Zeitmaschine auf dem Anhänger vor ihnen funktionstüchtig gewesen. Hier parkte nämlich der DeLorean des Filmklassikers „Zurück in die Zukunft“, nachgebaut aus Pappe. Für Zeitreisen wohl eher ungeeignet, war das futuristische Gefährt aber immerhin ein Blickfang beim Ernteumzug. Dieser endete gegen 17.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus – wo die Party von den Umzugswagen ins dortige Festzelt wechselte.