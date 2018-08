Autoharp-Konzert

Seltene Klänge in der Kirche

Dominik Flinkert

Syke-Barrien. „Le Coeur fait Boum!“, in der deutschen Übersetzung „Das Herz macht Boum!“, nannte der Musiker und Sänger Alexandre Zindel sein aktuelles Programm, mit dem er am Sonnabend in Barrien gastierte. Mit seiner Autoharp, ursprünglich Volkszither genannt, gestaltete der Musiker in der Bartholomäuskirche in Syke-Barrien einen musikalischen Abend mit ungewohnten Klängen.