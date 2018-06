In Syke lädt Vollmers Gasthaus zum Spätschoppen ein. Ab 13 Uhr spielen Stone Washed im Biergarten. Im Hansa-Haus gibt es ab 10.30 Uhr das Prost-Papa- Frühstück mit Live-Musik . In Wessels Hotel dürfen sich alle Gäste auf die Band Swing Time freuen: Start ist um 11 Uhr im Innenhof, nachmittags locken Kaffee und Kuchen. Wer noch mehr Kraft in den Waden hat, kann auch den Schützen- und Reiterhof in Okel ansteuern: Dort lädt die Music Company des TuS Syke ab 15 Uhr zum Gartenkonzert ein; dazu gibt es Kaffee und Kuchen. In Osterholz steht gleich zweimal Live-Musik auf dem Programm: Im Gasthaus Hillmann wird die Kranich Band ab 11 Uhr ihr großes Repertoire darbieten, dazu werden die Gäste mit Spießbraten aus dem Kanonenofen verwöhnt. Im Biergarten des Landhauses Osterholte spielen Andy & the Beat Boys von 12 bis 16 Uhr. Siebter im Bunde ist der Steimker Hof: Dort heißt es ab 12 Uhr "Vollsperrung" – ein Hoffest mit Musik, Bier, Würstchen und Burgunderbrötchen.

Nicht zum "Himmelfahrtskommando" gehört das Angebot aus Wachendorf. Auf dem Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses werden ab 10 Uhr Gerstensaft und Gegrilltes angeboten, eine Stunde später unterhält ein DJ von Final Sound auf musikalischem Wege.