Syke. Die Theatersaison 2012/2013 ist beendet. Gestern teilte Kathrin Wilken, Kulturbeauftragte der Stadt Syke, in einem Pressegespräch mit, dass die drei verbliebenen Stücke nicht mehr aufgeführt werden. Hoffnung habe sie bei "Die Wahrheit" mit Helmut Zierl gehabt, "aber das Stück lebt von den schnellen Wechseln in der Kulisse. Das war technisch nicht machbar". Weder in der Kreissparkasse noch in der Barrier Kirche und schon gar nicht natürlich im Syker Theater mit seiner maroden Dachkonstruktion. "Buddy Holly in Concert" und "Power Percussion" waren schließlich zu aufwendig für die Ersatzbühnen, "teilweise ja sogar mit Feuerwerk". Und eine weitere Theaterfahrt nach Nienburg starb am großen Interesse der dortigen Bevölkerung am Stück "Power Percussion".

Für Kathrin Wilken heißt das: Sie kann sich auf die Planung der kommenden Spielzeit konzentrieren. Nur: Kann sie das wirklich? Eher nicht, denn weiterhin ist unklar was aus der Spielstätte in der Hachestadt wird. Sykes Bürgermeister Harald Behrens ist für eine große Dachsanierung, durch die das Theater als Theater erhalten bliebe. Landrat Cord Bockhop favorisiert eine kleine Lösung, wodurch die Räumlichkeit zu einer reinen Schulaula zurückgebaut würde. Harald Behrens hat dem Landkreis Diepholz, dem das Gebäude gehört, sogar angeboten, es abzukaufen, gegen andere Bauten einzutauschen (wir berichteten).

Doch vor diese Lösung schob jetzt der Verwaltungsausschuss der Stadt Syke einen Riegel. In einem Protokoll der nicht öffentlichen Sitzung vom 17. Januar, das unserer Zeitung vorliegt, steht: "Die Stadt Syke sieht sich nicht in der Lage, das Theater zu übernehmen." Weiter werde man sich an den Kosten einer großen Dachsanierung zur Hälfte beteiligen. Weiter heißt es: "Sollte der Kreisausschuss mit dem Vorschlag nicht einverstanden sein, bieten wir ein Gespräch zwischen der Stadt Syke und dem Landkreis Diepholz über das weitere Vorgehen an."

Dieses Gespräch wird nun am Montag, 28. Januar, ab 17 Uhr im Syker Rathaus stattfinden. Die Beteiligten: Cord Bockhop, Harald Behrens sowie die Syker Politiker Günter Brockhoff (SPD), Edith Heckmann (CDU) und Wolfgang Reß (Sykeplus). Dort will Harald Behrens noch einmal auf die Notwendigkeit des Theaters für Syke auch neben dem Theaterbetrieb hinweisen. Er spricht von einer Art "Stadthalle", von Standortfaktor" und "Lebensqualität. Kathrin Wilken fiebert diesem Gespräch förmlich entgegen. Vielleicht kann sie danach ja ihre Planungen festzurren.