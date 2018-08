Vor allem Alena Preuß, Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit in Syke, freut sich über das positive Ergebnis. "Die Arbeitslosigkeit ist zwar geringfügig um elf Arbeitslose auf 2363 gestiegen, das ist aber eine ganz typische Entwicklung. Damit liegen wir bei einer Quote von 3,8 Prozent Arbeitslosen." Im Vergleich zum Juni 2011 sind es 112 Menschen weniger, die sich in diesem Jahr arbeitslos gemeldet haben. "Außerdem haben wir einige Zu- und Abgänge an Arbeitslosen. Das ganze bleibt also in Bewegung", sagt Preuß. So sind es 578 Zugänge und 568 Abgänge.

Gerade Frauen konnten im Monat Juni von der Arbeitsmarktlage und der Sommersaison profitieren. "Viele Gastronomen haben neue Kellnerinnen gesucht. Wir stellen aber auch fest, dass es momentan weniger gemeldete Ausbildungsstellen gibt als sonst", sagt Preuß. Es sei eine abwartende Haltung, die die Arbeitgeber zurzeit einnehmen würden und auch auf Nachfrage hätte man keine genauen Gründe dafür erhalten. "Wir können aber trotzdem sagen, dass in allen Bereichen Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Wir sind guter Dinge, dass die 244 noch unvermittelten Bewerber in der nächsten Zeit auch einen Platz finden", sagt Preuß.

Von den 2363 Arbeitslosen im Syker Bereich bezogen im Juni 1011 Menschen Arbeitslosengeld I und 1352 Menschen Arbeitslosengeld II. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind das jeweils 27 und 10 Menschen weniger. "Eigentlich gibt es im Juni relativ wenig zu berichten, ein ganz normaler und stabiler Monat", sagt Henning Budelmann, Teamleiter für Markt und Integration beim Jobcenter im Landkreis Diepholz.

Im Agenturbezirk Verden steht Syke wieder am besten da. Einer Quote von 3,8 Prozent Syker Arbeitslosen folgt Hoya mir 4,2 Prozent, Rotenburg mit 5 Prozent und Verden mit 5,3 Prozent. "Wir können stabile, rückläufige Zahlen feststellen. Sie sind zwar nicht so rückläufig wie erwartet, wir sind durch die häufigen positiven Ergebnisse aber auch etwas verwöhnt", vermutet Joachim Duensing, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Verden. Preuß weist außerdem darauf hin, dass schon jetzt die Bewerbungsphase für in 2013 beginnende Ausbildungen startet.