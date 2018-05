Lutz Felsmann (links), Peter C. Creuzburg und Ruth E.E. Cordes stellen seit dem Wochenende in der Klostermühle aus. Dort sind ihre Werke unter dem Titel "Trialog" noch bis zum 8. Dezember zu sehen. (Photocube)

Heiligenberg. "Ihre Arbeiten sind sehr gegensätzlich, und ich habe mir Mühe gegeben etwas zu entdecken, was sie verbindet und würde sie gerne mitnehmen auf diese Entdeckungsreise." Mit diesen Worten eröffnete Christiane Palm-Hofmeister am Sonnabend in der Heiligenberger Klostermühle eine Werkschau namens "Trialog", veranstaltet vom Kunstverein ART-Projekt. Sie hatte nach dem Recherchieren des Themas Dreieckbeziehung Aussagen gefunden, die zwar auf der einen Seite die Kurzlebigkeit, auf der anderen Seite aber auch die entstehende Spannung und die Belebung des Alltags durch eine Dreiecksbeziehung zum Inhalt hatte.

Das Wort Trialog gibt dann nicht soviel her und wird zum Beispiel in der Psychiatrie verwendet, so Palm Hofmeister. "Sie mussten hier wie in einer Dreizimmerwohnung miteinander auskommen und haben das geschafft. Erregende Spannung in den Alltag zu bringen, die eigene Welt neu zu erschaffen und sich miteinander zu behaupten", so die Laudatorin. Lutz Felsmanns Arbeiten beschrieb sie als die Suche nach dem ultimativen Blau, der Suche nach Ewigkeit und zitierte den Künstler mit den Worten: "Wo Sprache aufhört, fangen meine Bilder an." Seine Werke bezeichnete sie als gemalte, emotionale Gedichte.

Ruth E.E. Cordes Bilder sind Ausdruck ihrer Freude am Leben. "Die Mädchen sind gut beschirmt und unpessimistisch", so Palm Hofmeister. "Von der Farbe zu schwarz-weiß", fand sie den Übergang zum dritten Künstler dieser Ausstellung Peter C. Creuzburg, der auch in seiner Kleiderauswahl seiner Maxime treu geblieben war. "Du hast die Zeichnungen in chinesischer Tusche gewidmet und Chinas heimliches Nationalzeichen porträtiert", so Palm Hofmeister, und Creuzburg erklärte seine neu erfundene Technik des Lumogramm. Hierbei werden Zeichnungen zu Scherenschnitten umgearbeitet und neu zusammengesetzt, was ein neues Blatt ergibt, das dann vom Künstler über einer Lichtquelle bewegt wird und so eine neues Kunstwerk erzeugt. Zum Schluss wird es mit einem Pulverschichtverfahren auf Papier fixiert.

Um den Effekt darstellen zu können, hatte Creuzberg in der Ausstellung ein eigenes kleines Panoptikum eingerichtet, wo seine Bilder von Schwarzlicht beleuchtet, ihre eigene Dynamik offenbarten, so ein Paar beim Tangotanz, das nicht nur in einer Figur zu sehen ist, sondern in verschiedenen. Auch die beiden Bilder "Kastanientanz" fangen die Bewegung ein. Eine Radierung von 1982, die viele Personen in vielen Bewegungen zeigt, war der Ausgangspunkt für die Idee zum Lumogramm. "Es ist vor allem die Bewegung, die mich fasziniert, die ich einfangen will", so Creuzburg.

An einer Wand der Ausstellung hängen zwei Bilder von Lutz Felsmann und Ruth Cordes, man könnte sagen einträchtig, nebeneinander. "Unterwegs", das Bild von Cordes, zeigt einen Oldtimer, ein Bild, das durch die Darstellung des Lichts und die Auswahl der Farben ein Filmausschnitt aus "Der große Gatsby" sein könnte, und "Dokument 31", das in seiner Aussage viele Gedanken, Erinnerungen und Fantasien zu lässt. Cordes gelingt es, mit Acryl und Leinwand oder Öl auf Leinwand Szenen darzustellen und Licht einzufangen, was an die Impressionisten denken lässt. Felsmann, der sich der informellen Kunst verschrieben hat, verlangt dem Betrachter eine tiefe schon fast meditative Auseinandersetzung mit seinen Werken ab, so beim großformatigen Bild "Seaport Daybreak". Ein anderes Werk, "Strong Triangel", scheint ein künstlerisches Zitat der Ausstellung zu sein. Diese ist bis zum 8. Dezember zu sehen.