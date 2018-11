Muss es auch, denn wenn es nur im Winter stattfände, müsste es ja Dosenspargelschießen heißen. Das Spargelschießen genannte Luftpistole-Jahresschießen 2017 beginnt in Hoyerhagen (Landkreis Nienburg): Dort steigen am 15. und 20. Februar von 19 bis 21 Uhr die ersten beiden Durchgänge.

Es folgen die Wettbewerbe am 15. und 20. März in Apelstedt, am 5. und 10. April in Schwarme, am 26. April und 2. Mai in Thedinghausen sowie am 17. und 22. Mai in Bramstedt. Die Siegerehrung findet am 9. Juni ab 19 Uhr mit einem Spargelessen im Gasthaus am Bahnhof in Bramstedt statt. Gewonnene Pokale werden dort nur an anwesende Schützen oder deren Vertreter ausgegeben

Frank Martsch ist Leiter des sogenannten Spargelschießens. Er weist darauf hin, dass sowohl mit Luftgewehr als auch mit Luftpistole geschossen werden kann. Teilnahmeberechtigt seien ausschließlich Schützinnen und Schützen aus den Vereinen, die dem Bezirksschützenverband Grafschaft Hoya angehören. Es wird nur eine Einzelwertung ausgeschossen. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Interessierte unter www.bezirksschuetzen-hoya.de.