Wer geht mit trockenen Füßen nach Hause? Die Wasserspiele sind einer der Höhepunkte des Dorffests. (Fr)

Am Sonntag heißt es dann wieder: "Die Spiele sind eröffnet." Mannschaften in Fünfer-Teams werden dann wie gewohnt gegeneinander antreten und in diversen Disziplinen sowie dem beliebten Wasserspiel ihren Siegeswillen unter Beweis stellen. Die Teilnehmer dürfen also gespannt sein, wer es in diesem Jahr schafft, das Wasserbecken trocken zu überwinden. Freiwillige (ab 15 Jahren) können sich dafür bis 14 Uhr bei den Verantwortlichen oder schon vorab unter der Telefonnummer 04243/4554 bei Markus Wiese anmelden.

Auch die Lütten kommen am Sonntag beim Dorffest in Abbenhausen nicht zu kurz. Vormittags werden sie zunächst einmal den Erwachsenen zeigen, wie man Erlebnisspiele am besten meistert, und am Nachmittag sorgen die Hüpfburg, das Ponyreiten sowie weitere Spiele und Überraschungen für eine interessante Abwechslung. Und was steht beim Fest kulinarisch auf dem Speiseplan? Ein Sonntagsessen, bestehend aus Rinderbraten mit Rotkohl und Kartoffeln. Aber aufgepasst: Etwas Platz im Magen sollte die Besucher schon noch lassen, denn ab 14 Uhr wird schon wieder die Kaffeetafel eröffnet. Zur Musik von Alleinunterhalter Walter Horstmann darf auch geschunkelt werden. Wem das noch nicht genug ist, der kann zudem noch sein Glück bei der diesjährigen Tombola auf die Probe stellen. Bei einem Cocktail an der Bar klingt das Fest dann gemütlich aus.