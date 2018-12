Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Spieleabend der Kirchengemeinde

Abu

Bassum. Keine Sommerpause beim offenen Bassumer Spieletreff: Auch während der Ferienzeit lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde an jedem dritten Freitag im Monat zu ihren Spieleabenden ins Gemeindehaus, Stift 6 in Bassum, ein. Der nächste Spieleabend findet am morgigen Freitag statt. Von 19 bis 22 Uhr wartet eine große Auswahl an Brett-, Karten- und anderen Gesellschaftsspielen auf alle Interessierte, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.