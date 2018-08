Die Grundschule Melchiorshausen soll schrittweise aufgehoben werden – aber wie? Insgesamt fünf Varianten standen am Dienstagabend beim Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend zur Diskussion. Während die Ausschussmitglieder sich weitgehend einig waren, lösten Einwände der Eltern Unmut aus.

Weyhe-Melchiorshausen. Die Stimmung im Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend ist am Dienstagabend beim Thema Grundschule Melchiorshausen spürbar in den Keller gerutscht – oder anders ausgedrückt: ins Souterrain. Auf der Tagesordnung stand die schrittweise Aufhebung der Schule. Drei verschiedene Varianten standen den Ausschussmitgliedern für das Schuljahr 2012/2013 mit seinen drei verbliebenen Klassen zur Auswahl. Für das Schuljahr 2013/2014, in dem es nur noch zwei Klassen in Melchiorshausen geben wird, standen zwei Varianten zur Diskussion (siehe Info-Kasten). Für das letzte Schuljahr gab es noch keine Lösungsvorschläge. Ob die Grundschule Melchiorshausen in 2014/2015 mit einer Klasse bestehen bleiben soll, müsse dann rechtzeitig vorher entschieden werden.

Während die Ausschussmitglieder bei dem Thema weitgehend Einigkeit und den Willen zum Vorankommen demonstrierten, stießen Einwände der Melchiorshauser Eltern, die auf den Zuhörerrängen Platz genommen hatten, auf Unverständnis im Ratssaal. So bat zum Beispiel ein Einwohner nach der Aufführung der einzelnen Varianten Bürgermeister Frank Lemmermann um eine Definition des Begriffs "Souterrain". Dieser empfahl stattdessen den Blick in "ein Nachschlagewerk".

Auch auf detaillierte Nachfragen zu den Umbauvorhaben in der Grund- und der Förderschule reagierte der Bürgermeister knapp: "Hätte ich gewusst, dass nach konkreten baulichen Maßnahmen gefragt wird, hätte ich jemanden von der Gebäudewirtschaft mitgebracht", sagte er. "Darum geht es heute aber nicht. Heute geht es um grundlegende Leitlinien." Als dann eine Mutter begann, eine vorbereitete Rede über die Geschichte der Auflösung der Grundschule vorzulesen, waren von den Plätzen der Ausschussmitglieder Unmutsbekundungen zu hören.

"Seit 2007 beschäftigen wir uns mit den Problemen in der Grundschule Melchiorshausen", sagte Günther Borchers (FDP). "Wir wollen nicht weiter in die Vergangenheit blicken." Und so wandten sich die Ausschussmitglieder den insgesamt fünf Varianten zur Aufhebung der Schule zu – wobei Lemmermann gleich zu Beginn klarstellte: "Wenn in der Grundschule weiter unterrichtet werden soll, dann nur mit vorherigen Baumaßnahmen oder einer Verlängerung der Ausnahmeregelung. Sonst gibt es dort keinen Unterricht."

Und so stimmten die meisten Ausschussmitglieder – 13 von 19 – für die Variante 1c. Damit empfohlen sie dem Verwaltungsausschuss, die verbliebenen drei Klassen im Schuljahr 2012/2013 in der Grundschule und der Förderschule zu unterrichten. Die Grünen hingegen waren für einen vollständigen Umzug in die Förderschule. "Die Schule macht einen freundlichen und modernen Eindruck. Die Schüler und Lehrer sind dort unter einem Dach, und bei den Schülerzahlen ist das eine übersichtliche Angelegenheit", erklärte Hanne Roitsch-Schröder die Entscheidung. "Wir lehnen eine Investition in das alte Grundschulgebäude ab, weil noch keine Planung für die spätere Nutzung existiert." Zudem erinnerte sie an die Worte der Leester Grundschuldirektorin Ingrid Delgehausen in der vorigen Sitzung des Schulausschusses: "Wenn man auf das Wohl der Kinder bedacht ist, darf man nicht vergessen, dass die anderen Schulen, die bestehen bleiben, auch Geld kosten. Es geht nicht immer nur um die Kinder in Melchiorshausen", so Roitsch-Schröder.

Für das Schuljahr darauf stimmten alle Ausschussmitglieder für die Variante 2b, den Umzug in die Förderschule. Nur der Gemeindeelternrat enthielt sich bei beiden Abstimmungen: "Wir können keine der Varianten unterstützen", so Katja Motzler.

Fünf Varianten für das Auslaufen der Grundschule Melchiorshausen

n Variante 1a: Im Schuljahr 2012/2013 würden die verbliebenen drei Klassen in den beiden Klassenräumen und dem Lehrerzimmer im Erdgeschoss der Grundschule Melchiorshausen unterrichtet. Dafür wären Umbau- und Renovierungsarbeiten sowie die Erweiterung des Brandschutzes nötig. Die einmaligen Kosten dafür würden 25200 Euro betragen, die laufenden Kosten für das Schuljahr 62900 Euro.

Variante 1b: Im Schuljahr 2012/2013 würden die verbliebenen drei Klassen in zwei Klassenräumen im Erdgeschoss der Förderschule Leester Heide und in einem Raum im dortigen Souterrain unterrichtet. Verschiedene Nebenräume sowie gemeinsame Fach- und Lehrerzimmer stünden zur Verfügung. Umbauten und die Erweiterung des Brandschutzes wären nötig, vor allem im Souterrain. Hinzu käme der Umzug in die Förderschule. Die einmaligen Kosten würden 28500 Euro betragen, die laufenden Kosten für das Schuljahr 40300 Euro.

Variante 1c: Bei der sogenannten kombinierten Lösung würden die verbliebenen drei Klassen im Schuljahr 2012/2013 in zwei Klassenräumen im Erdgeschoss der Grundschule Melchiorshausen und in einem Raum der Förderschule unterrichtet. Dafür wären die selben Brandschutzarbeiten wie bei der Variante 1a nötig. Umbauten hingegen wären notwendig, zudem müssten die Klassen nicht erneut umziehen. Die einmaligen Kosten würden 26200 Euro betragen, die laufenden Kosten für das Schuljahr 66000 Euro.

Variante 2a: Im Schuljahr 2013/2014 würden die nun verbliebenen zwei Klassen in den beiden Klassenräumen im Erdgeschoss der Grundschule unterrichtet. Es würden keine weiteren Bauarbeiten nötig. Die laufenden Kosten für das Schuljahr würden 62900 Euro betragen.

Variante 2b: Im Schuljahr 2013/2014 würden die nun verbliebenen zwei Klassen in zwei Klassenräumen in der Förderschule unterrichtet. Dafür wäre ein Umzug nötig. Die einmaligen Kosten würden 1500 Euro betragen, die laufenden Kosten für das Schuljahr 37200 Euro.