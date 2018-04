Der Rat Süstedt hat während seiner Sitzung am Montagabend im Gasthaus „Zur Post“ in Uenzen einstimmig den Pachtvertrag der Gemeinde mit dem Heimatverein Süster Kring für die Noltesche Mühle und Scheune vorzeitig um 30 Jahre verlängert. „Der alte Pachtvertrag war am 31. März 1999 mit dem Süster Kring für 20 Jahre geschlossen worden. Er würde am 31. März 2019 auslaufen“, so Bürgermeister Reinhard Thöle.

Im Rahmen der Fusionsdiskussionen mit dem Flecken hatte die Gemeinde Süstedt deutlich gemacht, dass die Noltesche Mühle ein wichtiges Projekt für die Gemeinde darstellt. „Wir haben daher beschlossen, den Pachtvertrag vorzeitig zu verlängern, und zwar um 30 Jahre. Er läuft dann am 30. April 2046 aus“, so Thöle. Der Vorsitzende des Heimatvereins Süster Kring, Bernd Brinkmann, begrüßte diese Entscheidung. „Inhaltlich ändert sich ja nichts, und so existiert Klarheit – auch für kommende Generationen.“ Größere Reparaturen seien im Moment nicht zu erwarten, so Brinkmann weiter. „Allerdings haben wir die Turbinen im Blick, da kann man Korrosion feststellen. Wir wollen bald Bilder machen lassen, um ein genaues Ausmaß festzustellen.“ Er rechnet aber damit, dass die nächsten zehn bis 15 Jahre an den Turbinen noch nichts passiert.

Ebenfalls einstimmig auf den Weg gebracht wurde ein Antrag des Ökologischen Heimatvereins Ochtmannien. Darin geht es um ein ehemals privates Denkmal an der Ochtmannier Dorfstraße, das vor einigen Jahren von der Gemeinde erworben wurde. Hilke Ahlers vom Heimatverein stellte das Vorhaben des Vereins kurz vor. „Um das Denkmal herum soll eine bienenfreundliche Heidelandschaft entstehen. Dazu möchten wir gerne bei der Bingo-Umweltstiftung Gelder beantragen.“ Der Erbauer des Denkmals, Johann Wendt, hatte während seines Kriegseinsatzes 1917 und viele Jahre später ein Gedicht zur ursprünglichen Heidelandschaft in Ochtmannien und deren Wandlung in ertragreiches Ackerland und zur Mahnung zum Frieden geschrieben, wie Hilke Ahlers erläuterte. Das Denkmal habe Wendt dann gebaut zum Gedenken an seinen Sohn und den Sohn des Nachbarn, die beide im zweiten Weltkrieg gefallen sind. „Mit der Umgestaltung des Bereichs um das Denkmal herum in eine naturnahe Heidelandschaft würde also ein Stück Heimatgeschichte aufgegriffen“, so Ahlers.

Um das Projekt realisieren zu können, mit Erdarbeiten, Pflanzenkauf und Pflanzung, würde der Heimatverein Mittel bei der Bingo-Umweltstiftung beantragen. „Die Pflege würde der Heimatverein gegen den für private Denkmalpflege üblichen Zuschuss der Gemeinde übernehmen.“ Die Ratsmitglieder begrüßten das Projekt. Hildegard Grieb sprach von einer „super Idee“, Peter Arndt von einem „Signal an die Bevölkerung. „Biotope sind ganz wichtig.“

Zur Kenntnis nahm der Rat die geplanten Wegebauvorhaben. Gemeindedirektor Bernd Bormann erklärte dazu: „Im Haushaltsplan hatten wir 67 000 Euro für Straßenunterhaltung eingestellt.“ Davon habe man schon einiges für Rückschnitte und Winterdienst ausgegeben. Rund 28 000 Euro seien noch übrig. „Zu gegebener Zeit können wir gucken, was noch gemacht werden kann.“ Bürgermeister Thöle ergänzte, dass die Jagdgenossen ebenfalls noch Unterstützung zugesagt hätten. Geplant sind in den kommenden Monaten noch Ausbesserungen. Unter anderem am Wiethoop, Am Brink, Hinterm Sportplatz, Harmisser Straße, Barbusch, Im Stroh, Neuer Kamp, Schwarmer Damm und einige andere mehr.

Bernd Bormann teilte während der Sitzung auch mit, dass an der L 332 und B6 in Kürze Weilerschilder für Ochtmannien aufgestellt werden. Christa Gluschak von der Verwaltung konnte bekannt geben, dass Neuanpflanzungen am Barbusch im Rahmen der Flurbereinigung gefördert werden können. Der Bürgermeister freute sich, dass kürzlich mit Hilfe des Technischen Hilfswerks (THW) und allen örtlichen Vereinen zwei Bäume am Süstedter Mühlenteich entfernt werden konnten. „Das THW hat dafür eine Spende von 250 Euro von uns erhalten.“ Die Pflege des Geburtenwaldes werde in Zukunft der TSV Süstedt übernehmen, statt bislang der Bauhof, wie Reinhard Thöle weiter erklärte.