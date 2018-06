Syke. "Heute vor 40 Jahren wurde die Werbegemeinschaft gegründet", erzählte Michael Lux, Chef der Syker WG, gestern. Und deshalb habe man sich diesen Tag zum Anlass genommen, um die nächste Aktion der WG bekannt zu geben. Ein Kalender soll für das Jahr 2013 erstellt werden, von Sykern für Syker.

"Wir hoffen auf möglichst viele Bilder, jedoch kann ein Fotograf maximal zwölf Bilder abgeben", erklärten Lux und Michael Schüttert, Vizechef der WG. "Im Idealfall natürlich aus allen Jahreszeiten." Ob in Farbe oder in Schwarz-Weiß, spiele dabei keine Rolle. Die Aufnahmen sollten außerdem möglichst aktuell sein und alle Ortschaften abbilden. Auf einer CD können die Fotografien mit einer Größe von mindestens zwei Millionen Megapixel im Büro der Werbegemeinschaft abgegeben werden, bis zum 15. September. In einer Terminspalte sollen bereits anstehende Veranstaltungen in Syke vorgemerkt sein.

"Die Jury ist der Vorstand der WG", sagte Michael Lux, der auf die Einsendungen schon gespannt zu sein scheint. Und wie es bei einem Wettbewerb üblich ist, gibt es auch etwas zu gewinnen: Einkaufsgutscheine im Wert von 40 Euro. "Für jedes veröffentlichte Bild gibt es einen Gutschein", versprachen die beiden Vorsitzenden der WG. Mitte November soll der fertige Kalender dann in Syker Geschäften erhältlich sein. Geplant ist eine Auflage von 500 Exemplaren. Zehn Euro soll ein Kalender kosten. Nachdem die Produktionskosten gedeckt sind, "werden die übrigen Erlöse für einen guten Zweck gespendet", so Lux. "Wir wollen nicht daran verdienen".

Vor allem soll die Chronik die Hachestadt aus Sicht der Bürger beziehungsweise der Fotografen wiedergeben. Michael Lux und Michael Schüttert können sich neben dem Kalender auch eine kleine Ausstellung mit den abgegebenen Fotografien vorstellen. "Das steht allerdings noch nicht fest."