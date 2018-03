Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Syker Jungs sind Kreismeister

Landkreis Diepholz (abu). Die ersten Sieger des Wettbewerbs Jugend trainiert für Olympia auf Kreisebene stehen fest. Das gab gestern der Referent für Schulfußball im Landkreis Diepholz, Kay Sbresny, bekannt. Bei den Jungen der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 1997 bis 1999) setzten sich die Fußballer des Gymnasiums Syke durch ein 1:0 im Finale gegen das Gymnasium Bruchhausen-Vilsen durch. Zur Belohnung reisen die Hachestädter jetzt zum Bezirksentscheid am 14. Mai nach Barsinghausen. Am gleichen Tag müssen die Altersgenossinnen von der Oberschule Bruchhausen-Vilsen als Diepholzer Kreismeister in Stadthagen ran. Heute werden in Bruchhausen-Vilsen noch die Kreissieger der Jungen-Wettkampfklasse III sowie der Jungen und Mädchen aus der Wettkampfklasse IV ermittelt.