Syker Stadtbibliothek startet Download von Lektüre

Eckehard Schörken

Syke. Lust auf einen Krimi, einen Roman oder ein Sachbuch? Doch woher nehmen am Sonntagabend? Ab morgen kein Problem mehr, denn ab dem 1. März ist die Syker Stadtbibliothek rund um die Uhr geöffnet. Der Buchstabe E ist der Schlüssel zum Herunterladen von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Hörbüchern und Videos auf den Computer und von dort per Maus aufs sogenannte E-Book, das elektronische Buch. Wer in das Zeitalter der virtuellen Welt der Digitalbücher eintauchen will, muss im Besitz eines solchen Lesegerätes sein. Es gibt sie in vielen Größen, Qualitäten und Preislagen. Es werden auch Mietmodelle angeboten, allerdings nicht in der Syker Bibliothek.