Syke. Die Gründung der Stadtwerke Syke wurde am 13. Juni von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Bislang befinden sie sich noch in Gründung. Erfolgt der Eintrag ins Handelsregister beim Amtsgericht Walsrode, verschwindet dann auch das i.G. im Firmennamen und die Stadtwerke sind uneingeschränkt handlungsfähig. Wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Syke, Kämmerer Peter Pawlik, mitteilte, soll nun EU-weit nach einem möglichen Geschäftspartner ausgeschrieben werden. Der Partner hält dann 49 Prozent der Anteile, während die Stadt Syke mit 51 Prozent Mehrheitseigner bei den Stadtwerken bleibt.

Ob sich auch der heimische Energieversorger, die Eon Avacon, auf die Ausschreibung bewirbt? "Wir befinden uns in laufenden Verhandlungen mit der Stadt Syke. Wenn die Ausschreibung im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, prüfen wir, ob das für uns in Frage kommt", sagte Hermann Karnebogen, Kommunalreferent der Eon Avacon, gestern dem WESER-KURIER. Zur Erinnerung: Ende vergangenen Jahres hatte das Unternehmen noch angekündigt, den Standort Syke zu verlassen, wenn dort eigene Stadtwerke mit einem anderen Partner gegründet würden.

Schritt für Schritt wollen die Syker Stadtwerke also den heiß umkämpften Energiemarkt erobern, auch in die Stromerzeugung einsteigen. Den Anfang soll ein Blockheizkraftwerk (BHKW) machen, welches das Syker Hallenbad mit Strom und Wärme versorgt. Pawlik rechnet damit, dass es im Frühjahr nächsten Jahres baureif sein wird. Laut Machbarkeitsstudie belaufen sich die Kosten auf rund 230000 Euro.

Stichwort Bürgerbeteiligung: Suse Laue, die derzeit die Amtsgeschäfte im Syker Rathaus führt, kann sich auch Blockheizkraftwerke vorstellen, die einzelne Straßenzüge mit Energie versorgen. Daran könnten sich dann die Bürger beteiligen. Beispielsweise in Form von Genossenschaftsmodellen, betonte Melanie Palkies (Grüne).

"Wir sollten dem Bürgerwillen folgen und auch in den Besitz der Netze kommen", sagte Heinfried Schumacher (SPD). Da es sich bei der Gesellschafterversammlung um ein gewähltes Gremium handelt, hat dort auch CDU-Fraktionschef Markus Stier einen Sitz. "Geld kann man mit eigenen Stadtwerken nur verdienen, wenn später auch die Netze übernommen werden. Bei diesem Gedanken wird der CDU Angst und Bange", sagte Stier gestern unserer Zeitung. Er warnte vor einer Kostenexplosion: "Wir diskutieren gerade darüber, wie teuer die Umwandlung der Syker Grundschulen in Ganztagsschulen wird, und auf der anderen Seite wollen wir dann die Millionen aus dem Fenster werfen."

Jeder weitere Schritt, den die Stadtwerke unternehmen, würde natürlich stets auf seine Wirtschaftlichkeit geprüft, betonten Pawlik und Laue. Außerdem hätte auch die Kommunalaufsicht ein Auge darauf. "Wir wollen keine finanziellen Risiken für die Stadt", versicherte Pawlik. Der Vertrieb von Strom und Gas berge nur "geringe Investitionskosten", erläuterte er, dass dafür lediglich ein Büro und die entsprechende EDV zur Verfügung gestellt werden müssten. Die Kunden der Syker Stadtwerke sollten schließlich einen Ansprechpartner vor Ort haben, in der Hauptstraße oder im Rathaus – "und nicht irgendwo in Deutschland in einem Call-Center landen", sagte Pawlik.

Bei Strom und Gas würden die Syker Stadtwerke sicherlich nicht die günstigsten Anbieter sein, die Gewinne aber vor Ort lassen. "Wir wissen natürlich, dass nicht jeder Syker automatisch Kunde bei den Stadtwerken Syke wird", räumte Pawlik ein. Der Gesellschafterversammlung ist klar, dass der Bürger oft im Internet nach dem billigsten Anbieter Ausschau hält – egal, an welchem Ort er sich auch befindet.