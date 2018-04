Das Theaterstück „König Lear“ am Donnerstag, 5. Mai, im Syker Theater fällt aus. Das teilte Kathrin Wilken, Kulturbeauftragte der Stadt Syke, mit. Das Stück soll jedoch in der kommenden Saison in Syke aufgeführt werden. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, wer Karten zurückgeben wolle, könne sich an das Bürgerbüro im Rathaus wenden, so Wilken. Das Geld werde erstattet.

TÖN