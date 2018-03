Bienenbeet soll Insekten anlocken

Syker Vorwerk mit neuer Installation

Syke. Ein neues Kunstwerk wurde in diesen Tagen im Park des Syker Vorwerks aufgebaut und kann nun betrachtet werden. Bienenbeet heißt die Installation, Heike Michaela Walter ist die Künstlerin. Das Werk hat die Form einer Wabe und wird an fünf Eckpunkten von keramischen Objekten umsäumt. Jede dieser Großplastiken hat einen Titel: Bienenhochburg, Bienenhotel, Bienenkorb, Bienenpalast und Bienenstock lauten sie. Es sind Hohlkörper aus Ton, die in Form, Muster und Größe variieren.