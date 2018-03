DIAMANTENE HOCHZEIT HEUTE:

Anneliese und Helmut Wetjen, Weyhe-Leeste

NOTDIENSTE

ALLGEMEINÄRZTE

Bereitschaftsdienstpraxis für Stuhr, Weyhe, Syke, Emtinghausen und Riede, 19 bis 21 Uhr Sprechzeit, Henry-Wetjen-Platz 3, Weyhe-Leeste, 0421/ 8006060

APOTHEKEN

Hache-Apotheke (Rewe), zuständig für Stuhr, Weyhe und Syke, Hauptstr. 56, Syke, 04242/ 933033

Lindenberg-Apotheke, Bahnhofstr. 57, Bruchhausen-Vilsen, 04252/ 3434

TELEFON-NOTHILFE

Giftinformationszentrum Nord (GIZ), bundesweit, 0551/ 19240

Opfernotruf Weißer Ring, 0421/ 562574

Telefonseelsorge, Tag und Nacht, bundesweit, 0800/ 1110111

SOZIALE DIENSTE

"Allerleirauh", Beratungstelefon gegen sexuellen Missbrauch, Stuhr, 0421/ 5669988

AWO Ambulanter Pflegedienst, Glockenstr. 4, Syke, 04242/ 6483

AWO: Essen auf Rädern, Syke, 04242/ 60184 und 0421/ 802521

Beratungsstelle für Frauen und Mädchen, 15 bis 17 Uhr, Sprechstunde Trennung / Scheidung, Bremer Weg 2, Syke, 04242/ 66600

Blau-Kreuz-Gruppe, Weyhe, 04481/ 935587

Deutsche Parkinson Vereinigung, B. Schröder 0 42 42 / 6 63 41, R. Hupe 04 21 / 80 46 33, Stuhr

Diakonie-Pflegedienst Syke, ambulante Kranken- und Altenpflege, Ferdinand-Salfer-Str. 6, 04242/ 2522

Dorfhelferinnen Station Bruchhausen-Vilsen, E. Garbers (Süstedt), 04240/ 408

DRK Diepholz, ambulante Krankenpflege, DRK Gemeinde-Schwestern-Station Barrien und Essen auf Rädern, Syke, 04242/ 7226

Eltern helfen Eltern, Elternkreis von drogengefährdeten / -abhängigen Kindern, Jugendlichen u. Erwachsenen, Landkreis Diepholz, 04221/ 54858 und 50979

FreiwilligenAgentur Syke, 9 bis 12 Uhr, Sprechzeit, Waldstr. 1, 04242/ 164250

Gemeinsam e.V., Verein zur Förderung sozialer u. schulischer Integration (für Stuhr / Weyhe), A. Hiepler 04 21 / 89 08 44 & S. Dumke, 04 21 / 89 05 87, Weyhe

Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsamt Syke, 04242/ 976-4636

Schwangerschaftskonfliktberatung, Stiftungsanträge "Mutter und Kind", Gesundheitsamt Syke, 04242/ 976-4636

Großeltern-Dienst "Kinder in guter Hand", Infos bei Ute Bunks (Freiwilligen Agentur Weyhe) unter 04 21 / 89 56 33, Weyhe

Gruppe krebskranker Männer Weyhe u. Umgebung, 19 bis 21 Uhr, Treffen in der Sozialstation, Bahnhofstr. 33, 04242/ 50870

Guttempler "Neues Ziel", Syke, 04242/ 70360

VERANSTALTUNGEN

AUSSTELLUNGEN

Art-Meeting: 3 Künstler – 1 Ziel, Arbeiten von Karin Bliefernich, Besuch nach tel. Vereinbarung unter 01 73 / 1 05 96 35 (bis 8. Juli), Galerie Nienhaus 1, Nienhaus 1, Bassum.

7.30 bis 18.30 Uhr: Esther Gonstalla – Die Atomausstellung, radioaktiver Abfall und Kernenergie, (bis 6. Juli), Rathaus Weyhe, Rathausplatz 1, 04203/ 710.

8 bis 18 Uhr: Kluge Köpfe – Kommunale Spitzen, (bis 6. Juli), Rathaus Stuhr, Blockener Str. 6, 0421/ 56950.

9 bis 17 Uhr: Bitte nicht anbeißen!, Arbeiten der Kunstschule Stuhr (bis 20. Juli), Mehr-Generationen-Haus Schaumlöffel, Bremer Str. 9, Stuhr-Brinkum, 0421/ 80609874.

12 Uhr: Galerie Art-Projekt: Handschriften, Arbeiten von 22 Künstlern des Vereins (bis 10. Juli), Galerie Klostermühle Heiligenberg, Bruchhausen-Vilsen, 04252/ 2167.

14 bis 17 Uhr: Onil Hossain – KamaSutra, ethnologische Malerei (bis 22. Juli), Kreismuseum, Herrlichkeit 65, Syke, 04242/ 2527.

ENTSORGUNG

Bauabfallverwertungsanlage Bassum-Kastendiek, 7.30 bis 16.30 Uhr, 04249/ 93040

Baubetriebshof Brinkum, 8 bis 12 Uhr u. 12.30 bis 15.30 Uhr Problemabfall-Sammelstelle, Bruchstr. 20, Stuhr-Brinkum, 0421/ 804611

Problemabfall-Sammelstelle, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Bauhof Weyhe, Im Bruch 21, Weyhe-Kirchweyhe, 04203/ 785359

Entsorgungszentrum Bassum, 7.30 bis 17 Uhr, Klövenhausen 20, 04241/ 801-0

BÄDER

Freibad Schwarme, 14 bis 21 Uhr, Frühbaden von 5.30 bis 9 Uhr

Hallenbad Syke, 15 bis 20 Uhr, Frühschwimmen 6.30 bis 8 Uhr, Am Lindhof 3, 04242/ 1320

Wiehe-Bad, 10 bis 21 Uhr, Frühbaden 5.30 bis 9 Uhr, Am Bürgerpark 18, Bruchhausen-Vilsen, 04252/ 1838

BÜCHEREIEN/VHS

Bibliothek Stuhr-Moordeich, 11 bis 19 Uhr, Neuer Weg 11, 0421/ 562035

Bücherei, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Alte Poststr. 10, Bassum, 04241/ 8436

Bücherei Bruchhausen-Vilsen, 8.30 bis 10.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Auf der Loge 5, 04252/ 9090140

Bücherei Schwarme, 10 bis 12 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr, Verdener Str. 7, 04258/ 1551

Ev. Bücherei, 8.30 bis 10 Uhr, Stuhrer Landstr. 142, Stuhr

Öffentl. und Schulbücherei / KGS Kirchweyhe, 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Hauptstr. 99, Weyhe-Kirchweyhe, 04203/ 785768

Stadtbücherei Bassum, 9 bis 12 und 15 bis 19 Uhr, Rathaus

Stadtbücherei Syke, 10 bis 17 Uhr, Kirchstr. 4, 04242/ 164235

Stadtbücherei Twistringen, 15 bis 19 Uhr, Brunnenstr. 51, 04243/ 413146

RAT-/KREISHÄUSER

BürgerService des Landkreises Diepholz, 7.30 bis 18.30 Uhr, in der "Alten Post", 05441/ 9763333

Gesundheitsamt Syke, Sprechzeiten nach Vereinbarung, 04242/ 976-4636

Arbeitsmarktservice des Landkreises Diepholz, 8 bis 18 Uhr, Kreishaus Syke, Amtshof 3, 04242/ 1630

Kreisverwaltung, Amtshof 3, Syke, 04242/ 976-0

Rathaus Bassum, 8 bis 18 Uhr, Sprechzeit, Alte Poststr. 14, 04241/ 84-0

Rathaus Bruchhausen-Vilsen, 8 bis 18 Uhr, und nach Vereinbarung, 04252/ 3910

Rathaus Stuhr, 9 bis 12 Uhr, und 14 bis 18 Uhr, Blockener Str. 6, 0421/ 56950

Rathaus Stuhr / Bürgerbüro, 8 bis 18 Uhr, 0421/ 5695-500

Rathaus Stuhr / Seniorenbüro, Raum 232, 0421/ 5695282

Rathaus Syke, 8 bis 18 Uhr, Hinrich-Hanno-Platz 1, 04242/ 1640

Rathaus Twistringen, 8 bis 12 Uhr, und 14 bis 18 Uhr

Rathaus Weyhe, 8.30 bis 12 und 14 bis 17.30 Uhr, Rathausplatz 1, 04203/ 710

Sozialamt, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr Sprechzeit, Alte Poststr. 14, Bassum, 04241/ 8442 und 8445

VERBÄNDE UND VEREINE

Forebitter Shanty Chor, 19.30 bis 21.30 Uhr, Chorprobe, Gasthaus Bellmann, Moordeicher Landstr. 25, Stuhr-Moordeich, 0421/ 560237

BEGEGNUNGSSTÄTTEN

AWO Trialog, 11 bis 15 Uhr, Gleis 1, Am Bahnhof 1, Syke, 04242/ 9661019

Begegnungsstube der Senioren Lohmann Haus, 15 Uhr, Bremer Str. 29, Stuhr-Brinkum, 0421/ 890256

Seniorenservicebüro Stuhr / Weyhe PRO DEM, 15 bis 17 Uhr, Sprechzeit im Seniorenzentrum Alte Wache, Henry-Wetjen-Platz 4, Weyhe, 0421/ 83999498

Seniorenzentrum Alte Wache, Bürozeit: 9 bis 12 Uhr, Henry-Wetjen-Platz 4, Weyhe-Leeste, 0421/ 8090677

TREFFPUNKTE

Ev.-luth. Felicianus-Kirchengemeinde Weyhe, Gemeindehaus Lahausen: 15 Uhr Seniorengruppe, 19.55 Uhr Männertreff; Pfarrscheune Kirchweyhe: 9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe, 20 Uhr Posaunenchor, Kirchweg 24.

Jugendhaus Broksen, 15 bis 20 Uhr Offenes Jugendcafé, 17.30 bis 19.30 Uhr Kreativgruppe, 18 bis 19 Uhr Jugendradio Broksen: Wishes mit Bianca, 19 bis 20 Uhr Jugendradio Broksen: Jazz oder Kids Zone (14-tägig) mit Michi, Am Marktplatz 9, Bruchhausen-Vilsen.

Jugendhaus Leeste, 14 bis 20 Uhr geöffnet, 14 bis 16 Uhr Hausaufgabenhilfe; 18 bis 20 Uhr betreuter Internetzugang, Mühlenkamp 24, Weyhe-Leeste, 0421/ 893908.

Mehr-Generationen-Haus Schaumlöffel, 9 bis 17 Uhr Begegnungscafé mit Frühstücks- und Kaffee-Treff

13.30 bis 15.30 Uhr Hausaufgabenhilfe (bis 4. Klasse), Bremer Str. 9, Stuhr-Brinkum, 0421/ 80609874.

9.30 bis 11 Uhr: Frühstück für Frauen, Ev. Martin-Luther-Kirche, Industriestr. 8, Stuhr-Seckenhausen, 0421/ 890075.

15 bis 20 Uhr: Jugendhaus Martfeld, Sport oder Aktivangebot bis 18 Uhr, Alter Schulweg 16.

15 Uhr: Frauenkreis, Ev.-luth. Kirchengemeinde Varrel, Varreler Landstr. 69-71, Stuhr-Varrel, 04221/ 3339.

15 Uhr: Seniorennachmittag, mit "Reisebericht aus Brasilien" von Wolfgang Buchholz, Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde Syke, Kirchstr. 3.

15.30 bis 19.10 Uhr: Jugendtreff Haus am Wall, Bassumer Str. 70, Stuhr-Brinkum, 0421/ 891671.

16 bis 20.30 Uhr: Jugendtreff "No Moor", offener Bereich für alle Kids ab 13 Jahren, Neuer Weg 1, Stuhr-Moordeich, 0421/ 561370.

16 bis 18 Uhr: Kreative Frauengruppe, Mehr-Generationen-Haus Schaumlöffel, Bremer Str. 9, Stuhr-Brinkum, 0421/ 80609874.

16 Uhr: Seniorentanz, im Gemeindehaus, Stiftskirche Bassum.

18 Uhr: Jugendtreff, im Gemeindehaus, Stiftskirche Bassum.

18 Uhr: Spielabend, Jugendhaus Fönix Bassum, Am Petermoor 2, 04241/ 5210.

19 Uhr: Offene Selbsthilfegruppe, Release Brinkum, Bahnhofstr. 29, Stuhr-Brinkum, 0421/ 893233.

19.30 Uhr: Kolpingfamilie, Leseabend, Alte Posthalterei, Nienburger Str. 5, Syke.

20 Uhr: Offene Selbsthilfegruppe, Release Syke, Bremer Weg 2, 04242/ 60433.

VERSCHIEDENES

Freiwilligen Agentur Weyhe – Zeit!Spende, Sprechstunde im Rathaus Weyhe jeweils während der Öffnungszeiten und nach Vereinbarung unter 0 42 03 / 7 11 44.

9 bis 12.30 Uhr: Freiwilligenagentur Stuhr Mach mit, Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus Brinkum, 0421/ 80609874.

9 bis 18 Uhr: Anmeldung der Schüler für den 5. Jahrgang, Eingang 1, Raum 3 und 4, um 17 und 18 Uhr Führung durch die Schule für Eltern und Kinder, KGS Brinkum, Brunnenweg 2, Stuhr-Brinkum, 0421/ 809690.

15 bis 17 Uhr: Rund um den Naturschutz, Fragen von Bürgern werden beantwortet, im Keller auf dem Gutsgelände Varrel, Naturschutzbund Stuhr und Umgebung, 0421/ 562311.

18 Uhr: Infoabend für alle, die im nächsten Schuljahr am KU4 teilnehmen möchten, im Gemeindehaus Vilsen, Ev.- luth. Kirchengemeinde Bruchhausen, Schöne Reihe 12, Bruchhausen-Vilsen.

KINOS

CENTRAL 2001 DIEPHOLZ

Wellestr. 26, 05441/3473

Dark Shadows: 20 Uhr; Hanni & Nanni 2: 16.30 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 16.30, 20 Uhr; LOL - Laughing Out Loud: 16.30 Uhr; Snow White & the Huntsman: 20 Uhr; The Amazing Spider-Man 3D: 16.30, 20 Uhr

CINEMA TWISTRINGEN

Bahnhofstr. 56, 04243/621

Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 16.30, 20 Uhr

FILMHOF HOYA

Deichstr. 80-82, 04251/2336

Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 17, 20 Uhr; The Amazing Spider-Man: 17, 20 Uhr

FILMPALAST SULINGEN

Am Wolfsbaum 24, 04271/5490

Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 16.30, 20.15 Uhr; Safe - Todsicher: 20 Uhr; The Amazing Spider-Man 3D: 20 Uhr

HANSA KINO SYKE

Herrlichkeit 3, 04242/3477

Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 17, 20 Uhr; The Amazing Spider-Man: 17, 20 Uhr

KIRCHEN

EV. KIRCHENGEMEINDEN

Ev.-luth. Felicianus-Kirchengemeinde Weyhe, 10 Uhr Schul-Gottesdienst für die 4. Klassen in der Felicianuskirche, Kirchweg 24

Stiftskirche Bassum, 20 Uhr Bibelkreis im Gemeindehaus (K. Giebel)

KATH. KIRCHENGEMEINDEN

Kath. Kirchengemeinde Heilig Geist, 9 Uhr Heilige Messe

18 bis 19 Uhr Stille Anbetung, Heilig-Geist-Str. 1, Stuhr-Brinkum, 0421/ 891075

Kath. Kirchengemeinde St. Paulus Moordeich, 19 Uhr Eucharistische Anbetung

19.30 Uhr Heilige Messe, Varreler Feld 7, Stuhr, 0421/ 561046

Kath. Kirchengemeinde St. Paulus Syke, 10.30 Uhr Hauskommunion im DRK-Heim Barrien, Auf den Wührden 15, 04242/ 95840

Kath. Pfarrgemeinde Heilige Familie Kirchweyhe, 19.30 Uhr Gebet mit den Firmbewerber, Drohmweg 1, Weyhe-Kirchweyhe, 04203/ 9956