GOLDENE HOCHZEIT HEUTE:

Imgard und Alfred Kruschke, Weyhe-Sudweyhe

Ilse und Herbert Stolz, Weyhe-Leeste

NOTDIENSTE

ALLGEMEINÄRZTE

Bereitschaftsdienstpraxis für Stuhr, Weyhe, Syke, Emtinghausen und Riede, 16 bis 20 Uhr Sprechzeit, Henry-Wetjen-Platz 3, Weyhe-Leeste, 0421/ 8006060

KINDERÄRZTE

Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst, 17 bis 20 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis für Stuhr, Weyhe, Syke, Emtinghausen und Riede, Henry-Wetjen-Platz 3, Weyhe-Leeste, 0421/ 8006060

APOTHEKEN

Apotheke im Gesundheitszentrum (GZB), Marie-Hackfeld-Str. 8, Bassum, 04241/ 802785

Löwen-Apotheke, zuständig für Stuhr, Weyhe und Syke, Hauptstr. 22, Syke, 04242/ 2626

Schwarmer Apotheke, Hoyaer Str. 11, 04258/ 983003

TELEFON-NOTHILFE

Giftinformationszentrum Nord (GIZ), bundesweit, 0551/ 19240

Opfernotruf Weißer Ring, 0421/ 562574

Telefonseelsorge, Tag und Nacht, bundesweit, 0800/ 1110111

SOZIALE DIENSTE

"Allerleirauh", Beratungstelefon gegen sexuellen Missbrauch, Stuhr, 0421/ 5669988

AWO Ambulanter Pflegedienst, Glockenstr. 4, Syke, 04242/ 6483

AWO: Essen auf Rädern, Syke, 04242/ 60184 und 0421/ 802521

Blau-Kreuz-Gruppe, Weyhe, 04481/ 935587

Deutsche Parkinson Vereinigung, B. Schröder 0 42 42 / 6 63 41, R. Hupe 04 21 / 80 46 33, Stuhr

Diakonie-Pflegedienst Syke, ambulante Kranken- und Altenpflege, Ferdinand-Salfer-Str. 6, 04242/ 2522

Dorfhelferinnen Station Bruchhausen-Vilsen, E. Garbers (Süstedt), 04240/ 408

DRK Diepholz, ambulante Krankenpflege, DRK Gemeinde-Schwestern-Station Barrien und Essen auf Rädern, Syke, 04242/ 7226

Eltern helfen Eltern, Elternkreis von drogengefährdeten / -abhängigen Kindern, Jugendlichen u. Erwachsenen, Landkreis Diepholz, 04221/ 54858 und 50979

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe, 15 bis 20 Uhr, telefonische Beratung, Stuhr-Varrel, 04221/ 73533 oder 04221/ 974862

Gemeinsam e.V., Verein zur Förderung sozialer u. schulischer Integration (für Stuhr / Weyhe), A. Hiepler 04 21 / 89 08 44 & S. Dumke, 04 21 / 89 05 87, Weyhe

Schwangerschaftskonfliktberatung, Stiftungsanträge "Mutter und Kind", Gesundheitsamt Syke, 04242/ 976-4636

Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsamt Syke, 04242/ 976-4636

Großeltern-Dienst "Kinder in guter Hand", Infos bei Ute Bunks (Freiwilligen Agentur Weyhe) unter 04 21 / 89 56 33, Weyhe

Guttempler "Neues Ziel", Syke, 04242/ 70360

Guttempler-Gemeinschaft, ab 20 Uhr Gemeinschaftsabend; Kontaktruf: 04 21 / 89 19 19, Sozialstation, Bahnhofstr. 33, Weyhe

Hospiz Weyhe, Sterbebegleitung / Trauergruppe, 0421/ 808074

Hospizdienst Syke, Sterbebegleitung und Trauercafé; Kontakt: Heide Wolter, 0 42 42 / 8 01 23 oder Waltraud Hammerschmidt, 0 42 42 / 8 08 29

In Balance, Hilfe zur Selbsthilfe, Angst / Panik, Burn Out, Rücken / Gelenke, Ernährung, Stuhr, 0421/ 8984640

Kinderhospiz Löwenherz, Siebenhäuser 77, Syke, 04242/ 59250

La Leche Liga, 50 J. Stillwissen, tel. Beratung u. Stilltreffen zum Wohlfühlen, 0421/ 561183

Multiple Sklerose Kontaktgruppe Syke u. Umgebung, www.ms-syke.info, Weyhe, AnjaWrede04203/ 4959 und DieterHollwedel0421/ 5795214

PRO DEM e.V., Beratungsstelle für Stuhr und Weyhe, zur regionalen Versorgung alter Menschen mit Hirnleistungsstörungen, Sprechstunde Mo. bis Fr. 9 bis 16 Uhr, Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung, Bremer Str. 7, Stuhr-Brinkum, 0421/ 8983344

Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises Diepholz, Schlossweide 8, Syke

Offene Sprechstunde jeden 1. Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr in Brinkum, Bassumer Str. 4, 04242/ 9762700

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, release e. V., zuständig für Stuhr, Weyhe, Syke und Bruchhausen-Vilsen; Terminabsprache unter 04 21 / 89 32 33

Selbsthilfegruppe für Menschen mit seelischen Störungen und Depressionen, 0421/ 564750, 0421/ 585429,

Senioren- und Behindertenbeirat, Ansprechpartner Herbert Picklapp, Bruchhausen-Vilsen, 04252/ 911653

Seniorenbetreuung, exam. Altenpflegerin Ulrike Schäfer, 04 21 / 8 78 46 14 oder 24 Std. unter 0160 / 7 78 66 01, Stuhr

SoVD, Sozialverband Deutschland, Beratungsstelle Syke, 0 42 42 / 6 03 44; Sozialberatungszentrum Sulingen, 0 42 71 / 93 43 00; Sozialberatung nur nach vorheriger Terminabsprache

Sozialstation Gemeinde Stuhr, ambulante Kranken- und Altenpflege, Am Rathaus 7, 0421/ 563273

Sozialstation Weyhe, ambulante Kranken- und Altenpflege, Seniorenbetreuung, Bahnhofstr. 33, 04203/ 810330

TAXIS

VBN Sammeltaxi, Stuhr, (0421)808687

VERANSTALTUNGEN

AUSSTELLUNGEN

9 bis 17 Uhr: Arbeiten von Renate Assling, Querschnitt durch das künstlerische Schaffen (bis Ende August), Mehr-Generationen-Haus Schaumlöffel, Bremer Str. 9, Stuhr-Brinkum, 0421/ 80609874.

14 bis 17 Uhr: Historische Kulturlandschaften – Spurensuche im Landkreis Diepholz, (bis 2. September), Kreismuseum, Herrlichkeit 65, Syke, 04242/ 2527.

KONZERTE

Appletree Garden Festival, mit Abby, Apparat, Balthazar, Chris Klopfer, Crystal Fighters, Dry the River, Other Lives, Reptile Youth, S.C.U.M, School is Cool, Sizarr, Sóley, Steaming Satellites, The Chap, The Hundred in the Hands, Touchy Mob, Two Gallants, Vierkanttretlager und Young Dreams, Festivalgelände, Diepholz.

ENTSORGUNG

Bauabfallverwertungsanlage Bassum-Kastendiek, 7.30 bis 16.30 Uhr, 04249/ 93040

Baubetriebshof Brinkum, Problemabfall-Sammelstelle, Bruchstr. 20, Stuhr-Brinkum, 0421/ 804611

Problemabfall-Sammelstelle, 8 bis 12 Uhr, Bauhof Weyhe, Im Bruch 21, Weyhe-Kirchweyhe, 04203/ 785359

Entsorgungszentrum Bassum, 7.30 bis 17 Uhr, Klövenhausen 20, 04241/ 801-0

BÄDER

Freibad Schwarme, 10 bis 21 Uhr, Frühbaden von 5.30 bis 9 Uhr

Freibad Syke, 11 bis 19 Uhr, Herrlichkeit 63a, 04242/ 3000

Wiehe-Bad, 10 bis 21 Uhr, Frühbaden 5.30 bis 9 Uhr, Am Bürgerpark 18, Bruchhausen-Vilsen, 04252/ 1838

BÜCHEREIEN/VHS

Bibliothek Stuhr-Brinkum, 11 bis 17 Uhr, Jupiterstr. 1, 0421/ 801002

Bücherei Bruchhausen-Vilsen, 8.30 bis 10.30 Uhr, Auf der Loge 5, 04252/ 9090140

Stadtbücherei Syke, 10 bis 13 Uhr, Kirchstr. 4, 04242/ 164235

Stadtbücherei Twistringen, 9 bis 13 Uhr, Brunnenstr. 51, 04243/ 413146

RAT-/KREISHÄUSER

BürgerService des Landkreises Diepholz, 7.30 bis 13 Uhr, in der "Alten Post", 05441/ 9763333

Gesundheitsamt Syke, Sprechzeiten nach Vereinbarung, 04242/ 976-4636

Arbeitsmarktservice des Landkreises Diepholz, 8 bis 12.30 Uhr, Kreishaus Syke, Amtshof 3, 04242/ 1630

Kreisverwaltung, Amtshof 3, Syke, 04242/ 976-0

Rathaus Bassum, 8 bis 12 Uhr, Sprechzeit, Alte Poststr. 14, 04241/ 84-0

Rathaus Stuhr, 9 bis 12 Uhr, Blockener Str. 6, 0421/ 56950

Rathaus Stuhr / Bürgerbüro, 8 bis 17 Uhr, 0421/ 5695-500

Rathaus Stuhr / Seniorenbüro, Raum 232, 0421/ 5695282

Rathaus Syke, 8 bis 13 Uhr, Hinrich-Hanno-Platz 1, 04242/ 1640

Rathaus Twistringen, 8 bis 12 Uhr

Sozialamt, 8 bis 12 Uhr, Alte Poststr. 14, Bassum, 04241/ 8442 und 8445

VERBÄNDE UND VEREINE

Heigl-Gruppe Seckenhausen, 15 Uhr, Treffen im Park am Habenhauser Moor, Kontakt: Gerold Leschke, 04 21 / 89 27 73, Stuhr-Seckenhausen

Kneippverein Syke, 10 Uhr, sportliches Nordic Walking, Treffpunkt: Parkplatz an der B 6, hinter Per Pedal, 04242/ 66369

Schützenverein Stuhr von 1912, 20 bis 22 Uhr, Übungsschießen Schützenklasse in der Schießsporthalle, Neuer Weg (Moordeich), Neuer Weg 87

BEGEGNUNGSSTÄTTEN

AWO Trialog, 6 bis 17 Uhr, Gleis 1, Am Bahnhof 1, Syke, 04242/ 9661019

Seniorenzentrum Alte Wache, Bürozeit: 9 bis 12 Uhr, Henry-Wetjen-Platz 4, Weyhe-Leeste, 0421/ 8090677

TREFFPUNKTE

Jugendhaus Broksen, 14 bis 16 Uhr Soziale Gruppenarbeit, 15 bis 21 Uhr Offenes Jugendcafé, 17 bis 19 Uhr Kochen mit allen, 18 bis 19 Uhr Jugendradio Broksen: Wishes mit Bianca und Patrick, 19 bis 21 Uhr Jugendradio Broksen: Magazin Broksen mit Andree, Am Marktplatz 9, Bruchhausen-Vilsen.

Jugendhaus Leeste, 14 bis 20 Uhr geöffnet, Mühlenkamp 24, Weyhe-Leeste, 0421/ 893908.

Mehr-Generationen-Haus Schaumlöffel, 9 bis 17 Uhr Begegnungscafé mit Frühstücks- und Kaffee-Treff

14.30 bis 17 Uhr Waffeln backen

15 bis 17 Uhr Schachspiel, Bremer Str. 9, Stuhr-Brinkum, 0421/ 80609874.

14.30 Uhr: Seniorenkreis Erichshof, Ev.-luth. Kirchengemeinde Leeste, Geestfurth 24, Weyhe-Leeste, 0421/ 803814.

15 Uhr: Frauenkreis Barrien-Gessel, im Alten Pfarrhaus, Ev.-luth. St. Bartholomäus-Kirchengemeinde, Syke-Barrien.

15.30 bis 21.30 Uhr: Jugendtreff Haus am Wall, Bassumer Str. 70, Stuhr-Brinkum, 0421/ 891671.

16 bis 20.30 Uhr: Jugendtreff "No Moor", offener Bereich für alle Kids ab 13 Jahren, Neuer Weg 1, Stuhr-Moordeich, 0421/ 561370.

16.30 bis 20 Uhr: Jugendhaus Martfeld, Kochtag, Alter Schulweg 16.

18 Uhr: Schwangerengymnastik, Hebammenteam RUND UM, 0 42 41 / 8 14 00, Krankenhaus, Bassum.

18 Uhr: Selbstgespielte Rhythmen und Akkorde für Musikinteressierte, Jugendhaus Fönix Bassum, Am Petermoor 2, 04241/ 5210.

19 Uhr: Offene Selbsthilfegruppe, Release Brinkum, Bahnhofstr. 29, Stuhr-Brinkum, 0421/ 893233.

VERSCHIEDENES

Freiwilligen Agentur Weyhe – Zeit!Spende, Sprechstunde im Rathaus Weyhe jeweils während der Öffnungszeiten und nach Vereinbarung unter 0 42 03 / 7 11 44.

9 bis 12.30 Uhr: Freiwilligenagentur Stuhr Mach mit, Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus Brinkum, 0421/ 80609874.

10 bis 19 Uhr: Maislabyrinth Groß Mackenstedt, Autobahndreieck A1, Delmenhorster Str., Stuhr, 0173/ 3640596.

KINOS

CENTRAL 2001 DIEPHOLZ

Wellestr. 26, 05441/3473 Chernobyl Diaries: 22.45 Uhr; Der Lorax 3D: 16.30, 20 Uhr; Hanni & Nanni 2: 16.30 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 16.30, 20, 22.45 Uhr; The Amazing Spider-Man: 19.45 Uhr; The Dark Knight Rises: 16.30, 19.45, 22.45 Uhr

CINEMA TWISTRINGEN

Bahnhofstr. 56, 04243/621 Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 16.30, 20 Uhr; The Amazing Spider-Man 3D: 22.30 Uhr

FILMHOF HOYA

Deichstr. 80-82, 04251/2336 Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 17, 19 Uhr; Moonrise Kingdom: 21 Uhr; The Dark Knight Rises: 18, 21 Uhr

FILMPALAST SULINGEN

Am Wolfsbaum 24, 04271/5490 Chernobyl Diaries: 22.45 Uhr; Der Lorax: 16.30 Uhr; Fast verheiratet: 20.15, 22.45 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 16.30, 20.15 Uhr; The Dark Knight Rises: 16, 19.45, 23 Uhr

HANSA KINO SYKE

Herrlichkeit 3, 04242/3477

Der Lorax: 17 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 17, 19, 21 Uhr; Kochen ist Chefsache: 21 Uhr; Lachsfischen im Jemen: 19 Uhr

KIRCHEN

KATH. KIRCHENGEMEINDEN

Kath. Kirchengemeinde St. Paulus Syke, 9 Uhr Heilige Messe, Auf den Wührden 15, 04242/ 95840