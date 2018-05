Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Tänze in der Wolfsschlucht

Abu

Syke. Eine Gruppe selbst organisierter Tänzer tanzt am heutigen Sonnabend von 12 bis 13.30 Uhr in der Syker Wolfsschlucht Tänze des universellen Friedens. Alle sind eingeladen, einen großen Kreis zu bilden. Die Tänze werden von verschiedenen Personen angeleitet. Anschließend ist bis 15 Uhr Mittagspause, die die Teilnehmer zu einem Picknick nutzen können. Nahrung, Besteck und Geschirr müssen allerdings mitgebracht werden, teilten die Veranstalter mit. Ab 15 Uhr wird weitere 90 Minuten getanzt. Weitere Informationen erteilt Almuth Ernst unter der Telefonnummer 04242/5377 oder per E-Mail an die Adresse almuth.ernst@ewetel.de.