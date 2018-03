Twistringen

Täter brechen in Arztpraxis ein

Maurice Reding

Twistringen. In der Zeit von Sonnabend, 16 Uhr, bis Sonntag, 11.30, Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Großen Straße in Twistringen eingebrochen.