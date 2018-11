Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Transporter prallt gegen Baum

Twistringen (möh). Eine Unfallflucht hat sich in der Nacht zu Mittwoch auf der Bundesstraße 51 bei Twistringen ereignet, teilt die Polizei mit. Ein 37-Jähriger war gegen 1 Uhr mit seinem Transporter auf der Nienburger Straße in Richtung B 51 unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße bog ein Sattelzug in die Nienburger Straße ab. Da der Lastwagenfahrer das Fernlicht eingeschaltet hatte, wurde der 37-Jährige geblendet und übersah nach eigenen Angaben den Einmündungsbereich, so die Polizei. Er überquerte die B 51 und prallte gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Seite, der Verursacher flüchtete, sagen die Beamten. Der Schaden betrage mehr als 5000 Euro. Hinweise unter 04242/9690.