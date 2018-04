Auch im 26. Jahr bieten die vier Vorstandsfrauen der Kulturinitiative Rüttelschuh Christiane Decke, Elke Hoffmeister-Röpke, Monika Schröder und Christiane Palm-Hoffmeister ihren Gäste wieder ein interessantes Programm mit vielen neuen Künstlern in der Barrier Wassermühle an.

Das beginnt am Freitag, 6. Februar, mit der Premiere der Gruppe Chapeau Manouche. Wer die Swingmusik eines Django Reinhardts aus den 1920er- und 1930er-Jahren mag, wird hier ein ähnliches Repertoire finden. Allerdings wisse die Gruppe auch moderne Jazz-Standards zu interpretieren, kann man im Programm lesen und ganz zum Schluss endet die Vorstellung mit einem Versprechen: „Chapeau Manouche lässt niemanden ruhig sitzen“.

„Der Vorverkauf läuft schon richtig gut“, freut sich Christiane Palm-Hoffmeister über die gute Resonanz und sagt über das nächste Konzert: „Das ist etwas zum Hinschmelzen, und es macht Spaß zuzuhören bei dieser Form aufgefrischter Nostalgie.“ Unter dem Titel „Sehnsucht – von Knef bis Alexandra“ wird Gabriele Banko mit „ihrer abgrundtiefen Stimme“ – so die Ankündigung – Lieder jener Frauen interpretieren, die für viele bis heute unvergessen sind: Hildegard Knef, Alexandra, Dalida, Margot Werner und Lale Andersen. Begleitet wird Banko von Eva Huck am Cello und Johannes Grundhof vom Bremer Kaffeehausorchester am Klavier. Am Freitag, 20. Februar, beginnt der „berauschende“ Abend wie die anderen Konzerte auch abends um 20 Uhr.

Auch andere Kunstformen kommen nicht zu kurz, denn am 4. März findet um 19 Uhr die Vernissage von „15art15“ statt, deren eigentliches Verbreitungsmedium das Internet ist, denn dort präsentieren sie in einem Blog ihre Kunst und erreichen so im Monat 1600 Leser aus bisher 19 verschiedenen Ländern. Acht Tage später am 12. März geht das Konzertprogramm weiter mit einem Harfenkonzert der besonderen Art. Gegeben wird es von Robin Huw Bowen aus Wales, der mit seiner Welsh Triple Harp geradezu zaubert: Kaskaden von wilden Jigs und Hornpipes, schwungvolle Walzer aus dem 19. Jahrhundert und walisische Volksmelodien, deren Schönheit, die Seele anrühre, so das Versprechen der Veranstalter.

Wiederhören mit Annett Kuhr

Schon bekannt aus dem vergangenem Jahr aber mit neuem Programm: Annett Kuhr. Unter dem Titel „Noch mal von vorn“ präsentiert sie am 17. April ihre Lieder, Gedichte und Chansons, die ihre Sicht auf die „Zeit“ dokumentieren. „Sie hat einen unglaublichen Witz“, erinnert sich Palm-Hoffmeister an den Auftritt im vergangenen Jahr. Und auch in ihrem neuen Soloprogramm wird die mehrfach ausgezeichnete Liedautorin, Sängerin und Gitarristin einen facettenreichen Konzertabend präsentieren, philosophisch, melancholisch, augenzwinkernd, poetisch und bisweilen rebellisch.

Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, öffnet dann um 11.30 Uhr eine neue Ausstellung mit den Künstlern Margarete B. Götz und Helmut Wieben. Im Prospekt heißt es dazu: „In den Arbeiten werden die Grenzen zwischen Malerei, Fotografie und Schrift aufgehoben.“

Schon eine Woche später, nämlich am 8. Mai, genau 70 Jahre nach dem Tag der Befreiung ist es den Organisatorinnen gelungen, ein wunderbar passendes Programm zu gestalten: „Helm ab zum Gebet“ mit Matthias Kießling. „Wir waren begeistert, dass Matthias an diesem Tag Zeit hat für uns“, verrät Christiane Palm-Hoffmeister und verspricht eine musikalische Reise durch Jahrhunderte, die immer wieder mit der Erkenntnis überrasche, wie aktuell viele der früheren Lieder auch heute immer noch sind.

An einem Mittwoch im Mai , dem 20., ist dann Juraj Sivulka zu Gast und wird begleitet vom Pianisten Bernhard Schencke. In seiner erfolgreichen Lesungsreihe „Stationen des Lebens“ beschäftigt sich der in der Region bestens bekannte Rezitator mit heiteren Momenten der deutschen Literaturgeschichte und nimmt das Publikum mit auf eine fantastische und lehrreiche Reise durch deutsche Literaturgeschichte.

Das vorerst letzte Konzert vor den Sommerferien bestreiten Susanne Sasse und Martin Kratzsch. Und der Titel „Unerhört hörenswert“ lässt schon vermuten, dass ungewöhnliche Klangexperimente zu erwarten sind, hat sich das Duo doch auf performanceartige Musikdarbietungen spezialisiert, in denen Klangerzeuger aller Art Verwendung finden. So wetteifern ihre ursprünglichen Instrumente Klarinette und Schlagzeug mit Heulschlauch, Zigarrenkisten und Küchengeräten um die Gunst der Zuhörer am 19. Juni.