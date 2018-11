„Ich freue mich, dass Sie neugierig sind auf ein Instrument, das Sie sicher noch gar nicht kennen“, begrüßte Zindel die Gäste.

Die Volkszither ähnelt in Klang und Aussehen der bekannten Zither, verfügt aber zusätzlich über Knöpfe und Leisten mit Filz, mit deren Hilfe vordefinierte Akkorde gespielt werden können. Durch die Kombination mit Leisten und Filzdämpfern klingt das 36-saitige Folkinstrument noch etwas nach einer Gitarre. Das lässt die Autoharp gleichzeitig kräftig und zart erklingen. Ebenso vielseitig klang die Stimme von Zindel. Als ausgebildeter Musiker wusste er nicht nur viel über sein Instrument und die Lieder zu erzählen, er war stimmlich auch in den tiefen und hohen Tönen zuhause.

„Es ist erstaunlich, was er aus dem Instrument so alles herausgeholt hat“, fand Christa Förster, die mit einer Freundin zum Konzert gekommen war. Ulrike Senn gefiel die Moderation. „Er kann die Geschichten zu den Liedern gut erzählen“, sagte Senn und fühlte sich durch Zindel gut durch das Programm geführt. Auch seine Stimme beeindruckte die beiden Frauen. Der Musiker interpretierte auf seinen vier Autoharps abwechselnd Folksongs, Chansons, Blues und Rock’n’Roll. Doch seine Vorliebe galt den Liedern des französischen Sängers und Komponisten Charles Trenet, der 2001 verstarb. Von ihm stammt auch der Song „Le Coeur fait Boum“, nach dem er sein Programm und eine CD benannt hat.

„Vor acht Jahren sah ich mir einen Film über das Leben von Jonny Cash an. In diesem Film spielte seine Frau June Carter Cash die Autoharp. Da sah ich das erste Mal dieses Instrument“, erzählte Zindel. Er hörte, wie sie in dem Film die Autoharp spielte und auf ihr den Song „Ring Of Fire“ komponierte. Danach besorgte er sich das Instrument und nahm sich ein Jahr Zeit, um es zu lernen. „Die Autoharp wurde in den USA richtig bekannt durch die Country-Musikerin ‚Mother‘ Maybell Carter. Das war die Mutter von June Carter Cash“, erzählte Zindel. Erfunden worden sei die Autoharp aber in Deutschland von einem Zitherbauer, der das Spielen der Zither durch den kleinen Umbau leichter machen wollte.

In Deutschland wurde die Volkszither aber nie so bekannt wie in den USA, wo sie oft zum Spielen von Folk- und Country-Musik eingesetzt wird. Wie vielseitig die Autoharp jedoch genutzt werden kann, demonstrierte Zindel. Er spielte darauf unterschiedliche Songs wie „Wildwood Fire“, „Kein Feuer, keine Kohle“, „Morning Has Broken“, „Hellhound On My Trail“, „Swanee River“, „Die Forelle“, „Blues Way Shoes“ und „Non, je ne regrette rien“. Zindel bediente mit seiner Autoharp unterschiedlichste Musikstile und begleitet die Songs mit seinem Gesang auf Deutsch, Englisch und Französisch. Den letzten Song „Blues Way Shoes“ trug er in allen drei Sprachen vor. Bedauerlich für den engagierten Musiker war, dass nur neun Besucher gekommen waren. „Ich werde ihn noch einmal zu uns einladen“, kündigte Christa Carstens dennoch an.