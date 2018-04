Neu sind zum Beispiel Standorte im Gewerbegebiet Dreye und bei der Schutzhütte in der Leester Marsch. Nicht die einzigen Veränderungen, die Christina Mielke vom Agendabüro im Rathaus für die sechste Müllsammelaktion ankündigen kann.

Denn schon an dem Freitag vor dem eigentlichen Frühjahrsputz, am 31. März also, können sich diesmal auch Firmen beteiligen. Christina Mielke denkt da wiederum auch an Betriebe in Dreye. „Da wäre man sehr erfolgreich“, stellt sie aus Erfahrung eine lohnende Ausbeute beim Aufräumen der Straßenseitenräume, Wege und Grünflächen in Aussicht. An besagtem Vortag hätten zudem weitere Schulen die Gelegenheit, ihren Beitrag für ein sauberes Weyhe zu leisten. Die Grundschulen Leeste und Erichshof sind schon am Sonnabend dabei, ihnen passte dieser Termin am Wochenende.

Das Datum wurde übrigens gewählt, weil noch keine Ferien sind. Dafür beginnt am 1. April streng genommen die Brut- und Setzzeit. „Aber kein Vogel weiß das“, erklärt Christina Mielke augenzwinkernd, warum die Kollision mit dem der Start der tierischen Schonzeit nicht so genau genommen wurde. Zwar wird der eine oder andere beim Sammeln auch mal der Natur nahe kommen, aber das Ganze dient ja schließlich dazu, etwas für die Umwelt zu tun.

Laut Christina Mielke kamen 2016 fünf Tonnen an arglos weggeworfenem Papier und Plastik sowie einfach fallen gelassenen Getränkedosen und Zigarettenstummeln zusammen. Mehr als 350 Putzengel waren unterwegs. Eine Zahl, die die Organisatoren nun gern toppen würden. „Vielleicht werden es ja wieder über 400 wie bei der Premiere“, ruft Christina Mielke zur Rekordjagd auf. Eine weitere Neuerung gibt es in Sachen Sicherheit: Allen, die an befahrenen Straßen etwas für das Ortsbild tun möchten, sollen jetzt mit gelben Warnwesten ausgestattet werden, damit Autofahrer sie besser erkennen. Die Idee dazu kam von einem Sammler, verrät die Verwaltungsmitarbeiterin. Sie habe die nur entsprechend umgesetzt. Ansonsten gilt: Bei persönlicher Anmeldung ab dem 1. März werden die notwendigen Hilfsmaterialien wie Müllsäcke und Müllgreifer direkt mitgegeben, wer sich hingegen online anmeldet, muss die Sachen im Rathaus, Zimmer 100, oder am Sammeltag ab 9.30 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule Kirchweyhe (Eingang Am Fuhrenkamp) abholen. Auch kurzentschlossene Helfer können dort noch spontan hinzustoßen. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht, Kinder sollten aber durch autorisierte Begleitpersonen beaufsichtigt werden, heißt es. „Passende Handschuhe bitte wenn möglich mitbringen“, so Christina Mielke. Die Aufräumaktion dauert dann von 10 bis 13 Uhr. Aufgelesener Unrat ist wie gehabt nur an den offiziell ausgewiesenen Müllsammelstellen abzugeben. Wo sich die im Einzelnen befinden, ist demnächst auf vielerorts aushängenden Ortsplänen markiert und außerdem online einsehbar. Die Freiwilligen vom Umweltbereich der Gemeinde werden diese Standorte regelmäßig anfahren und die Behälter – Container wie Müllsäcke stellt die AWG – entleeren.

Und wenn der Magen am Ende leer ist, soll es erneut zur Stärkung – und als Dank – für alle aktiven Teilnehmer ab 13 Uhr in der Kirchweyher KGS-Mensa aus der DRK-Feldküche kostenlos eine Suppe und ein Kaltgetränk geben. „Die Wirtschaftsförderung gibt aus“, sagt Christina Mielke zum Gratis-Essen. Hierfür ist allerdings ebenfalls eine Anmeldung notwendig.

Wer bei „Weyhe räumt auf“ mitmachen will, muss sich aus versicherungstechnischen Gründen bis zum 31. März verbindlich anmelden, teilt die Gemeinde mit. Anmeldekarten gibt es im Agendabüro, Zimmer 100 des Rathauses. Außerdem steht für diesen Zweck die Internetseite www.agenda.weyhe.de zur Verfügung. Hier gibt es auch weitere Informationen und den Plan mit den markierten Müllsammelstellen. Mit der Anmeldung können die Helfer Christina Mielke von der Geschäftsstelle der Lokalen Agenda 21 unter 0 42 03 / 7 11 44 oder per E-Mail agenda@weyhe.de mitteilen, welche Straßen, Flächen oder Gebiete aufgeräumt werden sollen.