Im Gewerbegebiet Barrien sind neuerdings deutlich mehr Hunde anzutreffen. Grund ist ein neues Unternehmen, das sich am Handwerkerhof niedergelassen hat: Eine Tagesstätte für Hunde.

Paula, Molly, Kenai und Jack (von links) sind die ersten Vierbeiner, die regelmäßig in der Hundetagesstätte zu Gast sind. Sabrina Baumann hat die Rasselbande im Griff. (Janina Rahn)

„Die Idee entstand aus den eigenen Problemen“, erklärt Betreiber Markus Wolf. Denn wer arbeiten müsse, stehe naturgemäß vor der Frage: „Wohin mit dem Hund?“ Da es weit und breit kein passendes Angebot zu geben schien, habe er kurzerhand selbst eine Hundetagesstätte - kurz: Huta – ins Leben gerufen. Dort können die Besitzer Bello, Hasso, Fiffi und Co. für einige Stunden pro Tag abgegeben.

Die Tagesstätte befindet sich im Barrier Industriegebiet. Ein Neubau, der neben zwei Räumen mit Sofas und Klimaanlagen auch eine eingezäunte Freifläche für die vierbeinigen Gäste bereithält. „Es gibt viele Leute, die darauf gewartet haben“, erklärt Markus Wolf. Vor vier Jahren hatte er die Idee, im vergangenen Jahr begann er mit dem Hausbau und seit September läuft nun der Betrieb.

Zunächst das Kennenlernen

Die ersten Kunden kamen schnell. Doch „den Hund einfach mal eben abgeben, das geht nicht“, macht Wolf deutlich. Denn es gibt einige Voraussetzungen, die dafür erfüllt werden müssen. „Die Hunde müssen über ein gewisses Maß an Sozialverträglichkeit verfügen – sowohl anderen Hunden als auch Menschen gegenüber“, erklärt Baumann. Darüber hinaus brauchten sie gültige Impfnachweise und eine Haftpflichtversicherung. Bevor die Hunde allerdings aufgenommen werden, steht ein Kennlernen an. Das ist nicht nur für die Kunden, sondern auch für das Huta-Team wichtig. Denn wer seinen Hund abgibt, möchte ihn in guten Händen wissen, und auch die Betreuer wollen auf der sicheren Seite sein.

Beim ersten Treffen geht es allerdings nicht nur um das gegenseitige Beschnuppern. Herrchen und Frauchen können sich dann einmal ohne Hund das Gelände anschauen, denn wenn sie ihren Vierbeiner künftig hier abgeben, dann heißt es schon an der Türschwelle Abschied zu nehmen. Das sei einfacher für alle Beteiligten, sind sich Baumann und Wolf einig. Denn jeder Mensch, der in das Hunderudel hinein käme, sorge für Aufruhe. Vor allem beim Abholen könne die überschwängliche Wiedersehensfreude zum Problem werden.

Nach der Besichtigung geht es um den Hund: „Wir testen dann sein Trennungs- und Sozialverhalten“, erklärt die Hundetrainerin. „Ohne seinen Halter verhält sich ein Hund häufig anders.“ Nicht immer reiche dafür ein einziges Treffen. „Manche brauchen mehrere Kennenlerntermine.“ Zwei bis drei seien dann nötig, um den Vierbeiner einschätzen zu können, der im Rudel seine natürlichen Verhaltensweisen an den Tag lege. Gewöhnlich sei das allerdings kein Problem, ist Markus Wolf überzeugt. „Der Hund ist ein Rudeltier“, in einer Gruppe fühle er sich meist automatisch wohl. „Natürlich gibt es auch welche, die Ärger machen“, doch bei der Einteilung werde darauf geachtet, dass keine Spannungen entstünden.

"Die Natur macht das schon"

Wer das Kennenlernen erfolgreich gemeistert hat, kann von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr in der Huta vorbeischauen. „Für Welpen und Junghunde ist das toll zur Sozialisierung“, findet Baumann. Aber auch die älteren Semester würden sich in der Huta wohlfühlen. „Es gibt zwei Gruppen, die Relaxten und die Hunde, die ein bisschen Action mögen“, erklärt Wolf. „Auch ängstliche Hunde lassen sich wunderbar ins Rudel integrieren. Die Natur macht das schon.“

Wem der Abschied vor der Hundetagesstätte schwerer fällt? „Für die Herrchen und Frauchen ist es häufig am schwierigsten“, stellt Sabrina Baumann fest. Den Hunden falle der Abschied an der Tür überwiegend leicht, denn sie erwartet eine vergnügliche Zeit in der Huta. Doch wenn es nach ein paar Stunden oder einem ganzen Arbeitstag wieder nach Hause geht, dann freuen sich Hund und Herrchen gleichermaßen.