In Bassums Innenstadt sowie am Lindenmarkt kann am Sonntag, 28. Dezember, eingekauft werden. Die teilnehmenden Geschäfte öffnen von 14 bis 18 Uhr. Auch einige Getränke- und Essenstände sowohl in der Sulinger Straße als auch am Lindenmarkt wollen öffnen, kündigte die Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region (WIR) Bassum als Veranstalter an.