Der Landkreis Diepholz beabsichtigt, in diesem Jahr den Ausbau eines Teilstückes der Kreisstraße 145 in der Gemeinde Schwarme zu realisieren, und auch einen Radweg im Zuge der K 145 in Martfeld herzustellen. Damit sich alle interessierten Bürger und vor allem die unmittelbaren Anlieger im Vorfeld informieren können, lädt der Fachdienst Umwelt und Straße des Landkreises Diepholz nun zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung. Dabei sollen die geplanten Bauvorhaben vorgestellt werden.

Der Ausbau der K 145 betrifft den Bereich zwischen dem Kreisverkehrsplatz und der Kreisgrenze Verden. Die Ausbaulänge umfasst 202 Meter und ist laut Kreisverwaltung im Kreisstraßenbauprogramm mit Baukosten in Höhe von 77000 Euro veranschlagt. Geplant ist, die Fahrbahn auf eine künftige Breite von 5,50 Meter auszubauen und die Asphaltschichten zu verstärken. Der Radwegneubau an der K 145 betrifft den Bereich zwischen der Landesstraße 202 und der Gemeindestraße In der Heide. Auf einer Länge von rund 1100 Metern wird der Radweg in Asphaltbauweise und in Teilbereichen auch als Pflasterweg auf einer Hochbordanlage hergestellt. Kosten: 310000 Euro.