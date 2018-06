Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wahlen und Berichte

Aya

Syke-Barrien. Der Barrier Tennis-Club trifft sich am Montag, 15. Juli, ab 18.30 Uhr für eine Mitgliederversammlung. Im Clubhaus An der Wassermühle in Barrien stehen dann bei der zehnten Versammlung folgende Themen auf der Tagesordnung: die Wahl eines Schriftführers, Berichte vom Vorstand und vom Kassenprüfer sowie die Wahl des Vorsitzenden, des Geschäftsführers, des Schatzmeisters und des Beirats. Des Weiteren wird über das Thema zehn Jahre Förderverein Barrier Tennis-Club gesprochen. Anträge für die Tagesordnung sind bis sieben Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich an den Vorsitzenden Wolfgang Held, Lindenstraße 5a, 28844 Weyhe, zu schicken, hieß es vom Club.