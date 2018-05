Die Wanderfreunde des Turnkreises Diepholz gehen wieder auf Tour. Am Sonnabend, 28. März, um 14.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer – gern auch Gäste –

am Gasthaus Freye in Osterbinde. Von dort aus gibt es, je nach Kondition, eine kürzere und eine längere Strecke durch das Gebiet Osterbinde-Lindschlag-Eschenhausen. Am Ende wird im Gasthaus Freye Kaffee und Kuchen serviert.