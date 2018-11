Armin Flentje geht im Gottesdienst auf das Männerbild ein

Wer bei sich ist, bewegt etwas

Dorit Schlemermeyer

Bruchhausen-Vilsen. Schon die Dekoration in der Kirche wies auf das Thema des Abendgottesdienstes hin: Krawatten an den Kirchenbänken, Auto und Feuerwehrmütze auf dem Rednerpult. “Ab wann ist der Mann ein Mann“ lautete der Titel der neuen „Kreuzundquer-Saison“ und war offensichtlich für viele von Interesse, denn die Vilser Kirche war gut gefüllt am Freitagabend.