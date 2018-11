Syke. Christian Flor weiß, wie das läuft. Vor sechs Jahren ist er als Bürgermeister-Kandidat gegen Harald Behrens angetreten und hat verloren. Das Ratsmitglied von Sykeplus kennt die immer wiederkehrenden Abläufe. Flor sagt: "Eigentlich müsste so langsam jemand aus der Deckung kommen." Denn: Harald Behrens darf nicht mehr. Im September 2014, wenn die Amtszeit des Verwaltungschefs abläuft, ist er 67. Laut Gesetzgebung zu alt, um noch einmal anzutreten. Doch wer wird sein Nachfolger?

Gern gesehen ist die Variante mit dem Stellvertreter, der aufrückt. So lief es jüngst auch in Stuhr, wo Niels Thomsen den jetzigen Landrat Cord Bockhop beerbte. Im Syker Fall wäre es eine Stellvertreterin: Suse Laue. Die gab sich gestern auf Nachfrage unserer Zeitung sehr bedeckt. "Natürlich ist das eine interessante Option", ließ sie sich entlocken. Mehr nicht. Nach Rückendeckung durch eine Partei müsste sie nicht lange suchen: Gerade wurde sie vom Ortsverein Syke für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt.

Apropos SPD: Die hat einen weiteren potenziellen Kandidaten zu bieten. Karsten Bödeker, ein echter Verwaltungsfachmann, der zudem mit Syke zutiefst verwurzelt ist. "Ich traue mir das zu", stellt er klar, "weiß aber noch nicht, ob ich es mache." Er sei einerseits nicht bereit, Kämpfe auszufechten und andererseits müsse der Posten mit seinem Privatleben zu vereinbaren sein. "Deshalb verfolge ich dieses Amt nicht mit dem letzten Willen." Seine Tendenz: "Eher nicht." Verwaltungsvize Suse Laue habe außerdem einen Vorteil. Wobei: "Vielleicht ist es gut, wenn jemand von außen kommt." Bödekers Fraktionsvorsitzender Heinfried Schumacher geht nicht so weit: "Darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht." Erst Ende des Jahres stehe das auf der rot-grünen Agenda. Übrigens: In der Vereinbarung, die SPD und Grüne getroffen haben, stehe drin, dass ein gemeinsamer Bürgermeister-Kandidat aufgestellt werden soll. "Wortwörtlich", wie Schumacher betont.

Gerhard Thiel, gerade für die Grünen in den Rat nachgerückt, bestätigt das. Die Grünen hätten sich allerdings schon ihre Gedanken gemacht. Die drehten sich bisher aber mehr um Eigenschaften wie Kontinuität, Erfahrung und Perspektiven. "Eine Namensnennung gibt es von uns nicht", so Thiel. "Die Frage ist doch auch: Wer ist überhaupt bereit dazu?"

Sein Fraktionsvorsitzender Heinz-Jürgen Michel hätte gerne Jürgen Trittin als Syker Bürgermeister, "wenn er nicht Finanzminister wird". Im Ernst: SPD und Grüne würden erst im Frühling 2013 über potenzielle Bürgermeister-Kandidaten sprechen – während der Haushaltsberatungen. Zur gemeinsamen Vereinbarung sagt er: "Wir wollen gemeinsam über einen Kandidaten nachdenken und wollen nicht gegeneinander antreten. Aber die Ortsvereine entscheiden das autonom." Das sei keine Sache der Fraktionen. Für einen gemeinsamen Kandidaten spräche allerdings, dass die Stichwahl abgeschafft wurde und deshalb eine größtmögliche Einigkeit für einen Kandidaten wichtig sei. Gerhard Thiel schließt eigentlich auch einen Überraschungskandidaten nicht aus: "Er müsste in Syke bekannt sein und hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen."

Suse Laue, Karsten Bödeker, Mister X. Nicht mit der CDU. "Unsere Grundüberlegung ist es, einen eigenen Kandidaten aufzustellen", erklärt Markus Stier, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Auch sein Name taucht bei der Bürgermeisterfrage immer wieder auf. "Ich schließe nichts aus", sagt er, "aber ich habe den Überlegungsprozess noch nicht abgeschlossen." Seine Partei stünde in der Diskussion noch ganz am Anfang, "wir haben noch keinen Kandidaten".

Reinhard Hansemann votiert erneut für einen parteilosen Kandidaten. "Das Parteibuch ist völlig unwichtig, es geht um Qualitäten", findet der Fraktions-Chef der FDP. Weiter sind die Liberalen noch nicht: "Wir haben uns um die FDP zu kümmern."

Der gehört zwar auch Harald Behrens an, aber die Parteizugehörigkeit hat er bei seiner Wahl hinten angestellt. "Ich von meiner Seite finde, meine Allgemeine Vertreterin hat gute Voraussetzungen, auch weil sie eine Frau ist. Suse Laue ist professionell und fachkundig. Sie fühlt sich in ihrem Amt als Stellvertreterin allerdings auch sehr wohl." Der Rückendeckung von Parteien kann Behrens nicht viel abgewinnen, auch wenn er versteht, dass die Parteien hoffen, mit "ihrem" Kandidaten am besten Politik machen zu können.

"Ich habe noch keine Hüte in den Ring fliegen sehen", sagt Christian Flor. "Ich bin auf das alles sehr gespannt."