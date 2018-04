Fristende am 2. September

Werner-Kühl-Preis: Jetzt bewerben

Syke·Landkreis Diepholz (abu). Der Werner-Kühl-Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Auch das sollte Anreiz für Künstler sein, sich dafür zu bewerben. Dann aber fix, denn der 2. September ist der letzte Tag, an dem noch eine Arbeit als PDF-Dokument an info@kreismuseum-syke.de.eingereicht werden kann. Ausgeschrieben ist der Preis von der Werner-Kühl-Stiftung in den Bereichen Malerei, Grafik, Collage. Teilnehmen dürfen Künstler bis zur Vollendung des 41. Lebensjahres mit begonnenem oder abgeschlossenem künstlerischem Studium und einem Arbeits- oder Lebensmittelpunkt in den Landkreisen Diepholz, Nienburg, Osterholz, Oldenburg, Vechta, Verden, Rotenburg-Wümme sowie den Städten Bremen und Delmenhorst. Aus allen per E-Mail eingereichten Arbeiten werden von einer Jury etwa 25 für eine Gemeinschaftsausstellung ausgewählt. Bei der Eröffnung am Sonntag, 11. November, übergibt Waltraud Krieghoff, die Tochter Werner Kühls, den Preis. Im Anschluss an diese Präsentation findet die Einzelausstellung mit Arbeiten des Preisträgers im Ackerbürgerhaus des Kreismuseums Syke statt. Genauere Wettbewerbsbedingungen können beim Kreismuseum Syke telefonisch unter 04242/2527 angefordert werden; sie sind auch im Internet unter www.werner-kuehl-preis.de abrufbar.