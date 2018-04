Heute soll es ein Sondierungsgespräch geben / GAR und Anlieger sprechen über Tempo-30-Zone

Will sich GS Agri doch an der B 51 niederlassen?

Christoph Starke

Bassum. GS Agri hat offensichtlich doch wieder Interesse am Standort an der Bundesstraße 51 in Bassum. Bereits 2011 spielte die Landwirtschaftsfirma aus Schneiderkrug (Landkreis Cloppenburg) mit dem Gedanken, sich auf einer Fläche nahe an der Grenze zur Gemeinde Stuhr (wir berichteten) niederzulassen. Dort wollte sie unter anderem eine Verkaufsstelle und eine Tankstelle errichten. "Ein städtebaulicher Vertrag wurde aber nie unterzeichnet", sagte Bassums Bauamtsleiter Michael Junge.