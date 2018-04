Siglinde Adams (l.) und Rita Kohlwey mussten sich anfangs gegen Begriffe wie "Flintenweiber" zur Wehr setzen – den Begriff "Königin" durften sie dagegen damals nicht benutzen. (Photocube)

Stuhr-Fahrenhorst. Im Jahr 1972 war noch vieles anders. Die Gemeinde Stuhr, so wie sie heute existiert, gab es noch nicht. Und die Damenschießsportabteilung des Fahrenhorster Schützenvereins existierte ebenfalls noch nicht. Das stieß einigen Frauen in Fahrenhorst übel auf – besonders Rita Kohlwey und Siglinde Adams. Die beiden wollten eine Damenschießsportabteilung und legten sich für die Gründung einer solchen ins Zeug.

"Andere Schützenvereine hatten auch bereits Damenabteilungen", erinnert sich Kohlwey. "Hier in Fahrenhorst war damals nicht viel los, und wir wollten auch mal rauskommen", ergänzt sie. Also trugen die beiden Frauen ihr Anliegen beim Vorsitzenden des Vereins vor. Der hieß Ewald Kohlwey und war Ritas Ehemann. "Er hatte nichts dagegen, aber andere schon", sagt Adams. Formulierungen wie "Jetzt wollen die Frauen auch noch mitmischen" und Wörter wie "Flintenweiber" hätten die Frauen damals zu hören bekommen. Doch die beiden Frauen, die als drittes Gründungsmitglied noch die Fahrenhorsterin Marlies Ulrich ins Boot geholt hatten, ließen sich davon nicht beirren. Bei der Jahreshauptversammlung im Jahr 1972 traten sie dann dem Verein bei. "Damals waren wir 15 Frauen", so Adams.

Also begannen nun auch die Frauen, die Scheiben ins Visier zu nehmen. Doch so richtig gleichberechtigt waren sie noch nicht. "Die beste Schützin durfte sich nicht Königin nennen, sondern Damenbeste. Das fanden wir nicht gut, denn wir schossen ja genau so auf die Scheiben wie die Männer", empört sich Adams noch heute. Erst später sei das geändert worden, sodass es fortan auch Königinnen gab.

Nun begann der Schieß-Alltag für die Frauengruppe. Das erste Auswärtsschießen führte sie 1973 nach Osterbinde, wo sie 148 von 160 Ringen für sich verbuchten, an ein späteres Schießen in Kirchseelte erinnert sich Kohlwey nicht so gerne. "Da waren wir richtig schlecht", sagt sie. Doch das änderte sich. Zu Beginn der 1980er-Jahre machten sich die Fahrenhorster Damen zu einem Pokalschießen nach Brinkum auf und sorgten dort mit ihrer Treffsicherheit für Verwunderung. "Wir waren so gut, dass wir die höchste Punktzahl erreichten. Der Schießwart wollte das nicht richtig glauben und hat dann unsere Gewehre kontrolliert. Aber die waren alle in Ordnung", erklärt Adams.

Mittlerweile können die beiden Damen auf jede Menge Titel verweisen. Adams war 1974 die zweite Damenbeste sowie später mehrmals Herbst- und Vereinsmeisterin, Kohlwey war dreimal Damenkönigin "und viele Male Königin der Königinnen sowie Alterskönigin. Zurzeit bin ich auf Kreisebene Prinzessin – also die Drittbeste", wie sie sagt.

75 Mitglieder zählt die Damenabteilung heute. "Etwa ein Drittel davon ist aktiv. Wir sind heute voll integriert", freut sich Adams. Die Männer seien heute froh, dass es die Damenabteilung gebe. "Denn wir nehmen ihnen die Arbeit bei den Festen ab. Wir backen Kuchen und kochen Kaffee", erklärt Adams. Und beim Abschlussschießen sorgt Kohlwey dafür, dass eine anständige Portion Knipp auf dem Tisch steht. Zudem organisieren die Vereinsfrauen den Flohmarkt, der seit 1980 jeweils im Frühjahr eines Jahres hinter der Gaststätte zur Linde über die Bühne geht. "Dort verkaufen wir gespendete Sachen, selbst gebackenen Kuchen und zum Beispiel Kartoffelpuffer. Es ist jedes Jahr ein kleines Volksfest. Das Geld fließt in die Finanzierung des Schützenfestes", so Adams. Bei der Feier des 40-jährigen Bestehens der Damenabteilung, die jüngst stattfand, wollten die Damen lieber unter sich bleiben, aber Ausnahmen ließen sie zu: Der Vorsitzende des Fahrenhorster Schützenvereins sowie der amtierende König und sein Adjutant durften mit den rund 90 weiblichen Gästen aus den befreundeten Vereinen mitfeiern.

Wie lautet die Bilanz nach 40 Jahren? "Wir haben immer viel Spaß zusammen gehabt", erklärt Adams. "Die Geselligkeit war und ist immer sehr schön", ergänzt Kohlwey. Einen Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Schießen hätten sie nicht feststellen können. Jedoch sei es so, dass Frauen für die Technik eines Gewehrs kein Interesse aufbringen würden. "Wir ballern lieber", sagt Adams kurz und knapp.