Der Ausschusses für Bau, Ordnung und Umwelt mit Beteiligung des Ortsrates Syke hat sich im Ratssaal des Rathauses zusammengefunden.

Im westlichen Teil der Syker Innenstadt, sprich die Ecke Georg-Hoffmann-Straße/Grevenweg, soll ein Gängeviertel realisiert werden. Dabei handelt es sich um ein städtebauliches Konzept, das den Fokus auf Wohnquartiere gemischt mit gewerblichen, sozialen und kulturellen Angeboten richtet. Um die Finanzierung zu ermöglichen, wurde die Inanspruchnahme von Fördermitteln vorgeschlagen. Dafür musste ein Entwicklungskonzept aufgestellt werden. Dieses ist nun im Ausschuss vorgestellt worden und an den Rat weitergeleitet werden.

Schon zu Beginn stellte Frank Pantel vom Oldenburger Planungsbüro fest, dass der Beschluss die „Eintrittskarte ist, um den Förderungsantrag für den Städtebau stellen zu können“. So gebe es im geplanten Gängeviertel viel ungenutzte Fläche. „Diese gibt viel Spielraum für Projekte“, so Pantel. Doch der muss sinnvoll und vor allem attraktiv genutzt werden. „Syke hat in diesem Bereich durch eine Mischung aus Verwaltungsgebäuden, Fachmärkten und Kulturbereichen einen Betriebskreislauf der Stadt“, belegte Pantel mittels einer Grafik. Darum sei das Ziel, hier „interessantes Wohnen zu ermöglichen“. Dies sei aber nur möglich, wenn die Nachbarschaft zusammenarbeitet. Denn die Parzellen seien so schmal, dass man nicht allein für sich selber bauen kann. Erste Gespräche mit potenziellen Eigentümern, die sich beteiligen wollen, seien positiv verlaufen. „Wir sind grundsätzlich auf Zustimmung gestoßen“, versicherte Frank Pantel.

An wichtigster Stelle, nämlich unter den Fraktionen, hat die Zustimmung allerdings gefehlt. Zwar sei man von der Idee überzeugt, dürfe aber im Hinblick auf die Finanzierung nichts überstürzen. Zuvor hatte Karen Strack die Anwesenden über das Förderungsprogramm „Städteumbau West“ informiert. Sollte man sich dazu entschließen, die Förderung in Anspruch zu nehmen, belaufen sich die förderfähigen Kosten auf rund vier Millionen Euro. „Davon müsste die Stadt etwa 1,9 Millionen Euro zusteuern“, erklärte Karen Strack. Das Problem: Die Stadt müsste mit Hilfe von Krediten den Haushalt in den nächsten Jahre zusätzlich belasten und in Vorkasse gehen, bevor sie Rückzahlungen durch die Förderung erhält.

Auch wenn noch genug Zeit für den eigentlichen Antrag ist – die Förderung kann immer zum Juni jeden Jahres eingereicht werden – gelte es, den Beschluss schnell durchzubekommen. „Das ist eine wichtige Entscheidung zur Planung des Haushaltes“, gab Bauamtsleiter Timo Fleckenstein zu bedenken. Ganz so eilig hatten es die Fraktionen der unterschiedlichen Parteien dann aber doch nicht. Für Wilken Hartje von der CDU ein zweischneidiges Schwert. Man habe innerhalb der Fraktion viel diskutiert und begrüße einerseits die Pläne zum Gängeviertel und den Förderungsmitteln. „Andererseits gibt der Haushalt leider kein ,Spielgeld’ mehr her“, so Hartje. Mit dem Gedanken, zwei Millionen – bei Nichtförderungen noch mehr – zu investieren habe man „Bauchschmerzen“. „Wir wollen auch noch Geld für andere Straßen übrig haben, daher ist eine Entscheidung aus unseren Augen heute nicht möglich“, sprach er für seine Partei. Zudem käme es einer Illusion gleich, mitten in einer Einkaufsmeile bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen.

Reinhard Hansemann von der FDP schloss sich dieser Meinung an. Syke habe ohnehin nicht die besten Erfahrungen mit Krediten gemacht. „Jetzt eine Entscheidung zu fällen, ist nicht möglich“, so Hansemann. Und auch Jürgen Schmock von der BS-Fraktion stimmte in den Kanon ein. Man wolle das Projekt verwirklichen, aber sieht die Notwendigkeit zur Eile nicht. „Räumen Sie den Fraktionen den Bedarf zu einer Beratung ein“, lautete seine Bitte. Ortsbürgermeisterin Gabriele Beständig (BSF) setzte darauf, zumindest den Bebauungsplan anzugehen. „Wir sollten uns daran machen, Investoren zu finden und uns nicht von der Förderung abhängig machen“, setzte sie neue Impulse im munteren Zustimmungs-Reigen. „Wir können das auch so realisieren.“

Auf Nachfrage bei Frank Pantel hat dieser nur bedingt zugestimmt. Auch er hoffe auf externe Investoren. „Die Suche wird aber schwierig werden“, äußerte er Bedenken. Gerade für die Parkflächen wird man niemanden finden, das sei „Stadtaufgabe“. Mit den abschließenden und einstimmig unterstützten Worten von Wilken Hartje, dass man den „Anschluss nicht verlieren“ dürfe, wurde dann der Antrag auf die Vertagung des Beschlusses gestellt. Damit einhergehend wurde die Neuanordnung des Beschlussvorschlags angeregt und beschlossen. Künftig stehe die Klärung, ob Fördermittel in Anspruch genommen werden, an oberster Stelle. Der Städteumbau solle dann unter der Voraussetzung der Förderung diskutiert werden.