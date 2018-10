Laut und klar schallt es aus 25 Kinderkehlen. „Die Drachen sind hier, die Zwerge sind hier, und alle miteinander – das sind wir.“ Wir, das sind die Lüttschen aus der neuen Syker Kindertagesstätte Hokuspokus. Seit dem 23. November bevölkern sie die Mobilbauten an der Ferdinand-Salfer-Straße mit einer Krippen- und einer Kindergartengruppe. Sie haben es sich da schon gemütlich gemacht. Von den Decken hängen Tannenzweige und aus Watte gefertigte Schneeflocken, an den Wänden Fotos und selbst gemalte Bilder. „Das passt doch zum Namen Hokuspokus“, findet die Institutsleiterin Franka Thiele-De Buhr. „Wir haben etwas hingezaubert, wo vorher nichts war.“

Ehrlich gesagt: Der erste, der äußere Eindruck ist schon ein wenig erschreckend. Karge, weiße Mobilbauten kauern auf dem Platz gegenüber der Haupt- und Realschule GTS 2001. Der Vorplatz ähnelt gewaltig der Nordsee bei Ebbe: viel Matsch und ein paar Pfützen. Darauf thronen zwei riesige Haufen mit Erde. Nicht für den vielleicht größten Sandkasten der Welt, sondern als Basis für einen möglichen Neubau, der dann sogar drei Kindergruppen Platz bieten soll. Der soll, so Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem, in zwei Jahren fertig sein. „Das ist das Ziel.“ Bürgermeisterin Suse Laue bleibt da offener in ihren Aussagen. „Wenn wir bauen“, so die Verwaltungs-Chefin, solle das Gebäude auf das gleiche Gelände zwischen Mobilbauten und Straße gesetzt werden. „Dabei müssen wir aber aufpassen, dass der Kindergartenbetrieb von den Bauarbeiten nicht eingeschränkt wird.“

Für Franka Thiele-De Buhr ist das alles Zukunftsmusik. Sie freut sich, dass alles funktioniert, dass sich alle gut zurecht finden, dass sich die Kinder wohlfühlen. Die Dame aus Ehrenburg war vorher Erzieherin an der Syker Kindertagesstätte Wundertüte, wo sie schon als stellvertretende Leiterin agierte. Jetzt muss sie sich vermehrt mit mit der Verwaltung beschäftigen, mit Formularen, dem Rathaus und den richtigen Ansprechpartnern. Mit ihren Mitarbeiterinnen Anika Pollack, Katharina Düllus, Gesche Volkers, Viktoria Maibach und Maria Eisner hat sie konzeptionell schon viel besprochen, „aber ich habe noch so viele Visionen im Kopf“. Der Großteil drehe sich dabei um die Arbeit von Emmi Pikler, der 1984 verstorbenen ungarischen Krankenschwester, die die Kleinkindpädagogik im 20. Jahrhundert revolutionierte. „Die Kinder sollen bei uns möglichst viel selbst machen“, sagt Franka Thiele-De Buhr. „Kinder lernen von sich aus.“ Das gelte für die Integrationsgruppe genauso wie für die Krippe.

Für die Einrichtung allerdings waren andere zuständig. Claudia Prößler von der Stadtverwaltung beispielsweise. Die sorgte für nagelneue Tische, Stühle, Schreibtische und was man sonst noch so in einer Kita benötigt. Franka Thiele-De Buhr: „Wir sind mit der Inneneinrichtung sehr zufrieden.“ Die Räume seien großzügig und hell, in den Gruppenräumen, dem Differenzierungs- und dem Schlafraum gebe es sogar eine Fußbodenheizung. „Das ist besonders bei Krippenkinder, die ja gerne auf dem Popo herumrutschen, ganz, ganz toll.“ 26 Räume verteilen sich auf gut 360 Quadratmetern. „Die Kosten für die Herrichtung des Geländes sowie für die Lieferung und das Aufstellen der Raummodule betragen rund 165 000 Euro“, rechnet Marius Penger vom Syker Hochbauamt zusammen.

Eine Sache gibt es da allerdings doch noch, die Franka Thiele-De Buhr beim gestrigen Rundgang mit Suse Laue, Thomas Kuchem, Ortsbürgermeisterin Gabriele Beständig und der stellvertretenden ehrenamtlichen Bürgermeisterin Edith Heckmann moniert: das Außengelände. Seitlich von den gemieteten Mobilbauten gelegen, lässt es – Stand gestern – lediglich eine zünftige Partie Schlickrutschen zu. Mehr als Erde und Wasser sind im umzäunten Areal nicht zu entdecken. Eine ordentliche Schlammschlacht in Regenkleidung kann sich Franka Thiele-De Buhr dort durchaus vorstellen, aber „das muss ich erst mit den Eltern besprechen“. Die sollen so weit wie möglich mit in die Abläufe einbezogen werden. Erstes Treffen: am kommenden Montag. Doch zurück zum Außengelände: Da verspricht Marius Penger in Vertretung von Christian Gill für das Frühjahr Besserung. „Dann wird überall Rasen gesät. Und es werden Spielgeräte aufgebaut.“ So lange müssen die Lütten noch den nahe gelegenen Spielplatz aufsuchen.

Die neue Kindertagesstätte Hokuspokus kann 15 Krippenkinder und 18 Kindergartenkinder aufnehmen. Geöffnet ist im Normalfall von 8 bis 14 Uhr, aber es gibt Früh- und Spätbetreuung, sodass sich der Tag auf die Zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr verlängern kann. Weitere Fragen beantwortet Franka Thiele-De Buhr unter 01 71 / 7 66 80 72