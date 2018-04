Der Club hat laut eigenen Angaben im abgelaufenen Clubjahr 34000 Euro an Spenden gesammelt und für unterschiedliche soziale Zwecke bereitgestellt. Zu Gute kommen die Erträge lokalen wie weltweiten Projekten. Der Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr bei der Förderung des Vereins Lebenswege begleiten in Bruchhausen-Vilsen. Die neue Präsidentin Zion Yirga plant mit ihrem Vorstand, den Club auf den bestehenden Grundlagen in die Zukunft zu führen. Im Mittelpunkt der Zielsetzung des Clubs stehe dabei weiter das Thema Jugend und Bildung.