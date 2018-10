Hannes Schlottmann schloss sein Abitur am Syker Gymnasium ab und erzählte den Oberstufenschülern nun von seinem Jahr als Freiwilliger in Südafrika. (Udo Meissner)

Freitag, 7.40 Uhr. Die Schulglocke klingelt. Ein Strom von Menschen drängt sich durch die Gänge in die Klassenzimmer. Darunter auch Mario Dänekas. Lang ist es her, dass er einen Schulraum um diese Uhrzeit betrat. 1986, also vor 30 Jahren, machte er sein Abitur am Syker Gymnasium. Anlässlich der Berufsbörse für den elften und zwölften Jahrgang besucht er nun die Schule. Nur eben nicht wie vor 30 Jahren als Schüler, sondern als Dozent.

„Das ist unsere Idee: Wir probieren, dass ehemalige Absolventen ihre Berufe vorstellen. Das macht die Jobs und Themen für die Schüler greifbarer“, erzählt Lars Kaschke, der verantwortliche Lehrer für die Berufsbörse. Diese findet zum neunten Mal statt. Da die Informationsveranstaltung alle zwei Jahre ausgerichtet wird, hat jeder Schüler einmal die Chance, verschiedene Studien- und Ausbildungswege kennenzulernen. „Einige Dozenten geben auch Tipps für Bewerbungen oder die Studienzeit , ergänzt Lars Kaschke.

Mario Dänekas würde man im Volksmund als Head-Hunter bezeichnen. Er sucht für Unternehmen nach Managern. Während der Berufsbörse stellt er aber den Bewerbungsprozess vor. „Ich gebe den Schülern Tipps, wie sie sich auf die Einstellungstests vorbereiten können“, sagt der ehemalige Abiturient der Schule. Solche Veranstaltungen würden sich großer Beliebtheit erfreuen, da Tests und Bewerbungsgespräche immer anspruchsvoller werden, sagt der Deutsch- und Geschichtslehrer Kaschke. „Wir haben in diesem Jahr mehr als 120 Veranstaltungen. Darunter, nebst den klassischen Studiengängen, auch Veranstaltungen zum Thema Freiwilligenarbeit in Neuseeland, Südafrika und natürlich auch hier in Deutschland“, weiß er weiter zu berichten. Seit zehn Jahren sei vor allem das Auslandsjahr auf Ozeanien ein absoluter Renner unter den Schülern. Das Seminar wird mehrfach angeboten, um dem Ansturm gerecht zu werden.

Melina Flügge besucht den zwölften Jahrgang der Schule. Nach ihrem Abitur möchte sie gerne Psychologie oder eine andere Geisteswissenschaft studieren. „Ich finde die Berufsbörse sehr hilfreich. Es ist für jeden was dabei. Ich habe vor allem Veranstaltungen gewählt, die mit meinen Studienwünschen zusammenpassen“, erzählt die Abiturientin. Auch zu den Dozenten, die zum Großteil selbst das Syker Gymnasium besuchten, hat sie eine klare Meinung: „Der Unterricht ist viel angenehmer. Die Stimmung ist aufgelockert, und vor allem sind die Berufe so für mich näher an der Realität.“ Jennis Sölter ist wie Melina im zwölften Jahrgang. Anfangs war er noch skeptisch. „Ich wusste nicht, was die Dozenten mir in 45 Minuten beibringen sollen. Aber jetzt finde ich es doch gut und hilfreich, auch wenn ich schon einen Ausbildungsplatz habe“, erklärt er. Die Schüler einer zehnten Klasse helfen bei der Organisation. Sie statten die Räume mit Getränken aus und bieten in der Cafeteria Häppchen an. „Als Belohnung unterstützt der Schulverein die Klasse finanziell bei einem Ausflug“, sagt Lars Kaschke.

Für viele Ehemalige ist es eine Herzensangelegenheit, bei der Berufsbörse mitzuwirken. „Vor einigen Jahren besuchte ich als Schülerin den Vortrag mit dem Thema Studium in Hamburg – jetzt halte ich ihn selber“, erzählt Merle Schlottmann, die gerade ihr Masterstudium in der Hansestadt absolviert. Währenddessen berichtet ihr Bruder in einem anderen Klassenraum über seine Zeit in Südafrika. Inga Dietrich ist noch ein paar Vorlesungen vom Masterstudium entfernt, überhaupt möchte sie zuerst eine Ausbildung machen. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, später auch mal hier meinen Beruf und Werdegang zu präsentieren“, berichtet die Elfklässlerin.