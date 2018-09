Das Musikfest Wachendorf zieht ins neue Wachendorfer Dorfgemeinschaftshaus um. (Photocube)

VON MERLE HEUSMANN

Das neue dynamische Duo der Wachendorfer Brassband: Matthias von Rüsten (links) und Heinfried Voß (. Meissner)

Syke–Wachendorf. Sie haben einen neuen Namen, ein neues Repertoire, treten in anderer Formation auf – im vergangenen Jahr unterzog sich der Wachendorfer Spielmannzug einer Umstrukturierung und verabschiedete sich zugleich vom Wachendorfer Musikfest an Himmelfahrt. Doch ganz wollte die neue Brassband nicht mit der traditionsreichen Veranstaltung brechen. Ein Ausweichdatum musste her. Am Sonntag, 2. September, lässt die Brassband das Musikfest im Wachendorfer Dorfgemeinschaftshaus deshalb wieder aufleben.

"Wir fangen bei Null an", sagt der erste Vorsitzende der Brassband, Matthias von Rüsten. Mit der Neuauflage des Wachendorfer Musikfests wollen sich die Mitglieder der Brassband endgültig von der Himmelfahrtsveranstaltung in Wachendorf distanzieren. Gut 35 Jahre lang bot die Musikgruppe einmal jährlich an diesem Feiertag ein Vormittagskonzert. Nachmittags folgten Feierlichkeiten, die der Wachendorfer Bürgerverein organisierte. Aufgrund vermehrten Alkoholkonsums unter Jugendlichen litt die Veranstaltung gerade in den vergangenen fünf Jahren immer mehr unter einem schlechten Ruf. "Dabei war bei unserer Veranstaltung am Morgen noch alles in Ordnung", erinnert sich der zweite Vorsitzende der Brassband, Heinfried Voß. "Das Klientel, das zu unserem Konzert kam, war nicht das Klientel der Veranstaltung am Nachmittag", so Voß. Fälschlicherweise hätte man das Orchester aus Wachendorf mit dem Verhalten der Jugendlichen in Verbindung gebracht. Doch davon haben die Mitglieder der Brassband genug. Sie wollen: zurück zu den Wurzeln, zurück zu einem reinen Musikfest im kleinen Rahmen. "So wie früher", sagt Heinfried Voß, der seit 35 Jahren Vereinsmitglied ist. "Die traditionelle Veranstaltung soll in den nächsten Jahren regelmäßig auf den ersten Sonntag im September fallen", erklärt Matthias von Rüsten.

Am Sonntag, 2. September, gibt es die erste Neuauflage des Wachendorfer Musikfests. Dann füllen die gut 35 Brassbandmitglieder das Dorfgemeinschaftshaus in Wachendorf ab elf Uhr mit ihrem generalüberholten musikalischen Programm. "Unser Repertoire ist anspruchsvoller geworden. Es gibt nicht mehr so viele Märsche", erläutern die beiden Vorsitzende. Der Gottesdienst im Freien fällt zwangsläufig weg. "Wir wollen ganz geringen Aufwand betreiben", sagt Matthias von Rüsten.

Trotz der vielen Neuerungen bleibt eines beim Alten. Neben der Brassband sollen drei oder vier weitere Gruppen beim Musikfest auftreten. Der Musikzug aus Bruchhausen-Vilsen sei schon fest eingeplant, erzählt Voß. Es werde immer schwieriger Musikgruppen zu finden, die ohne Gage spielen. Besonders im Frühling und Sommer hätten die Musikvereine zahlreiche Termine. Doch von der Verlegung des Musikfests auf September versprechen sich die Vorsitzenden mehr Zusagen. Einen internationalen Verein konnte die Brassband bisher noch nicht für das Musikfest gewinnen. "Wir arbeiten aber an unserem internationalen Standard, betont das Duo Voß und von Rüsten.

Kuddelmuddelmarkt findet gleichzeitig statt

Syke-Wachendorf. Premiere in Wachendorf: Sind sich das Wachendorfer Musikfest und der Kuddelmuddelmarkt bisher aus dem Weg gegangen, versuchen sie jetzt, sich gegenseitig zubereichern. Erstmal wird ein Kuddelmuddel-Herbstmarkt auf der Festwiese am DGH stattfinden – und zwar zeitgleich mit dem Musikfest am Sonntag, 2. September. Ab 9 Uhr werden Frühstücksbrötchen serviert, zwei Stunden später beginnen Markt und Musikfest. Wer Waren anbieten möchte – egal ob Flohmarkt, Kunsthandwerk oder Hobby – kann sich werktags zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 04240/401 bei Werner Köhler vom Bürgerverein Wachendorf anmelden.