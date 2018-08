Da waren es nur noch zwei: Nach Auflösung der Geest-Energie ist Bruchhausen-Vilsens Horst Wiesch (r.) nicht mehr an Bord. Sykes Bürgermeister Harald Behrens (l.) würde gern eigene Stadtwerke gründen. Bassums Wilhelm Bäker (Mitte) wartet noch ab. (Mei/montage: Weser-kurier)

Bassum·Syke. Die rot-grüne Gruppe im Syker Stadtrat spricht sich nach Auslaufen der Konzessionsverträge 2013 für die Gründung von eigenen Stadtwerken in der Hachestadt aus. Dazu gehen die Kommunalpolitiker auf Brautschau. Einen potenziellen Partner haben sie auch schon ins Auge gefasst – die Bassumer. "Die Tür zur Beteiligung anderer Kommunen, zum Beispiel der Stadt Bassum, wird ausdrücklich geöffnet, um die Rekommunalisierung der Energieversorgung auf eine noch breitere Basis zu stellen", schreiben die beiden Gruppensprecher Heinfried Schumacher (SPD) und Heinz-Jürgen Michel (Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der WESER-KURIER hat sich bei den Umworbenen umgehört und ist dabei auf überwiegend positive Signale gestoßen: "Die Bassumer Sozialdemokraten sind für gemeinsame Stadtwerke mit Syke", erklärt Christoph Lanzendörfer, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bassumer Stadtrat, auf Nachfrage. Mit dem Auslaufen der Konzessionsverträge biete sich eine "große Chance", eine eigene Marke zu etablieren. Diese würde den beiden Städten nicht nur finanzielle Vorteile, sondern in erster Linie auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten verschaffen – beispielsweise beim Thema Straßenbeleuchtung.

Lanzendörfer kann sich auch einen steuerlichen Querverbund zwischen Energieversorger und Bädern vorstellen. Der Vorteil: Defizitäre Bereiche können mit Gewinnen aus anderen Bereichen verrechnet werden. Die neuen Schulden, die Bassum und Syke für den Rückkauf der Netze aufnehmen müssten, würden sich langfristig gesehen amortisieren, ist Lanzendörfer überzeugt. "Die kommunalen Stadtwerke sind momentan alle gut bei Kasse", hat sich der SPD-Politiker beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU) umgehört.

Nach Informationen unserer Zeitung soll sich auch der Kaufpreis für die Netze reduziert haben, seit Bruchhausen-Vilsen außen vor ist, sich die Geest-Energie aufgelöst hat. Bassum und Syke als flächenmäßig kleine Kommunen mit einer relativ hohen Einwohnerzahl verfügen logischerweise über kürzere Netzleitungen als eine stark zersiedelte Samtgemeinde wie Bruchhausen-Vilsen.

Rainer Hartmann, Grünen-Fraktionschef in Bassum, ist ebenso wie Christoph Lanzendörfer ein großer Verfechter eigener Stadtwerke. Bassumer und Syker Grüne haben sich kürzlich getroffen, um über die Rekommunalisierung der Netze zu sprechen (wir berichteten). "Wir stehen gemeinsamen Stadtwerken mit Syke sehr offen und positiv gegenüber", berichtet Hartmann. Seine Vision ist die Etablierung einer eigenen grünen Marke. Heißt übersetzt: Regenerativer, in Bassum und Syke erzeugter Strom, wird vor Ort in die Netze eingespeist.

Um die finanziell arg gebeutelten Kommunen durch den Rückkauf der Netze nicht allzu sehr zu belasten, schlägt Hartmann als Finanzierungsmodell eine Energiegenossenschaft nach dem Vorbild der Syker-Bürger-Energie vor. "Wir wollen keine großen Gewinne generieren, um unsere Aktionäre zu beglücken", sagt Hartmann. Er kann sich vorstellen, dass langfristig gesehen auch der Verbraucher von eigenen Stadtwerken im Nordkreis profitiert, sprich die Strompreise sinken.

Während Cathleen Schorling, CDU-Chefin im Bassumer Stadtrat, den Gedanken an eigene Stadtwerke mit Syke "nicht uninteressant" findet, überwiegt bei Hermuth Straßburg Skepsis. Der Fraktionsvize des Bassumer Bürger-Blocks sieht das Thema Stadtwerke "nicht so rosig wie Dr. Behrens (Syker Bürgermeister, Anm. d. Red.) und die Bassumer SPD". Abgesehen vom Rückkauf der Netze, der erhebliche finanzielle Risiken bedeuten könnte, tut er sich auch mit dem Vertrieb eher schwer. "Ein Verwaltungsmensch kann nicht so ohne Weiteres auf dem Energiemarkt mitmischen. Für den Vertrieb von Strom und Gas benötigt man gute Leute, Profis, die sich mit dem An- und Verkauf von Strom und Gas auskennen."

Dennoch gibt sich Straßburg ganz entspannt: "In Bassum laufen die Konzessionsverträge ja erst 2014 aus. Wir haben noch keinen Zeitdruck." Die Bassumer Politik steht also größtenteils hinter gemeinsamen Stadtwerken mit Syke. Und welche Meinung vertritt der Verwaltungschef, Bassums Bürgermeister Wilhelm Bäker? "Die Übernahme der Netze sehe ich kritisch. Die würde uns finanziell überlasten, außerdem fehlt uns dafür das Know-how", gibt er dem Werben der Politik einen vorsichtigen Korb. Den bloßen Vertrieb von Strom und Gas hält er dagegen für "denkbar". Eine "Gelddruckmaschine", wie von vielen beschworen, seien eigene Stadtwerke nicht. "Das haben wir ja nach der Regulation der Netze gesehen."

Über ortsnahe Energieversorgung, Unabhängigkeit von Energieriesen und günstige Strompreise dreht sich die Infoveranstaltung zum Thema Stadtwerke, die der rot-grünen Syker Ratsgruppe zufolge nach den Sommerferien in der Hachestadt stattfinden soll. Darüber hinaus soll in Syke ein Arbeitskreis (AK) eingerichtet werden, der ein Ratsmitglied entsendet, das gemeinsam mit dem Syker Bürgermeister die weiteren Verhandlungen führen soll.

