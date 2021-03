"Kopf in den Nacken und Stäbchen rein", heißt es ab Montag in der Olympiahalle in Syke. Dort richtet die Stadt mit dem DRK das Schnelltestzentrum ein. (Marijan Murat/dpa)

„Wir wollen etwas vor Ort machen“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. Das zeigte sich in Syke, als in der Olympiahalle gegen das Coronavirus geimpft wurde. Und das soll ich nun auch jetzt wieder zeigen, denn: Die Stadt richtet ein zentrales Testzentrum ein, wo sich jeder Syker einmal in der Woche kostenlos testen lassen kann. Und weil es mit den Mitarbeitern des DRK und in der Olympiahalle so gut funktioniert hat, bleiben die Verantwortlichen dabei. „Das hat sich bewährt“, freut sich Laue.

Das bedeutet: Ab Montag, 29. März, können sich Syker freiwillig und kostenlos testen lassen. Innerhalb von 15 Minuten erhalten die Getesteten ihr Ergebnis und wissen dann, ob sie infektiös sind oder eben nicht. „Wenn wir ein positives Ergebnis haben, dann melden wir das dem Gesundheitsamt und schicken den Patienten nach Hause“, sagt die DRK-Geschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller zu den Konsequenzen. Die übrigen Schritte - wie Quarantäne und Kontaktpersonen ermitteln - werden dann vom Gesundheitsamt angeordnet. Bei einem negativen Testergebnis „bekommt man ein Dokument mit dem Nachweis. Das ist aber kein Freifahrtschein“, betont Hirth-Schiller.

Start: einmal die Woche

Zunächst gilt dieses Angebot nur einmal in der Woche und nur montags. In der Zeit von 8 bis 18 Uhr stehen die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes bereit, um Freiwillige zu testen. „Das Problem ist zunächst: Wie wird das angenommen? Reichen die Kapazitäten über die Apotheken und Hausärzte? Das ist schwer abzuschätzen“, weiß auch Hirth-Schiller. Daher werden die Verantwortlichen erst einmal schauen, wie das Angebot angenommen wird. Aus der Erfahrung weiß die Geschäftsführerin, dass am Anfang der Andrang hoch sei, aber auch schnell wieder abnehme. Und diese Erfahrungen mit dem Schnelltestzentrum müssen nun gesammelt werden - danach kann gegebenenfalls nachgesteuert werden.

Heißt konkret: mehr Testtage, andere Uhrzeiten, mehr Mitarbeiter. „Das werden wir aber länger als eine Woche beobachten“, betont sie. Zu Beginn kann man einfach mit seinem Ausweis vorbeikommen, wenn man getestet werden will. „Man braucht keinen Termin. Aber vielleicht sollte man mit einer kurzen Wartezeit rechnen“, empfiehlt Hirth-Schiller. Sollte das Interesse indes so groß sein, müssen Termine abgemacht werden.

Insgesamt sollten Testwillige rund 30 Minuten einplanen. „Der Schnelltest hat den geringsten Aufwand“, gibt Hirth-Schiller zu. Vorher müssten unter anderem noch ein paar Dokumente unterzeichnet werden, ehe der Stab in die Nase wandert. Aber dann dauert es wirklich nur 15 Minuten.