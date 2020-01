Gisela Buschmann hat beim Landfrauenverein in Bassum stets die Landwirtschaft hochgehalten. Nach neun Jahren hört sie nun als Vorsitzende auf. (Michael Braunschädel)

Bassum. Noch ist ein wenig Zeit, aber Gisela Buschmann findet: „Es geht jetzt doch ziemlich schnell.“ Sie lacht. Gemeint ist die Jahreshauptversammlung der Bassumer Landfrauen am 7. Februar. Dann wird die Frau aus Bünte als Vorsitzende zurücktreten. „Zwei Wahlperioden habe ich nun hinter mir. Jetzt ist es an der Zeit, dass andere das Sagen haben“, findet Buschmann. Mit Birgit Meyer-Borchers wird aber die andere Hälfte des Duos noch vier Jahre weiterarbeiten.

Gisela Buschmann sitzt auf ihrem Sofa, vor ihr liegen Erinnerungsstücke auf dem Tisch. Fast alle Flyer aus ihren neun Jahren als Vorsitzende und zwölf Jahren im Vorstandsteam. Dazu ein Kochbuch und die Neuauflage von „Alte Spiele – neu entdecken“. Wenn sie zurückblickt, dann „haben wir uns immer gut verstanden“. Das ist auch der Grund, warum sie schon seit rund 35 Jahren im Landfrauenverein aktiv ist. Auch wenn, trotz des Namens, laut Buschmann nur noch rund zehn Prozent der Mitglieder (in Bassum übrigens etwa 600) wirklich Frauen von Bauernhöfen sind. „Das war ja eigentlich der Ursprung des Vereins“, weiß Buschmann, die selbst gern versucht hat, „den Aspekt hochzuhalten“. So organisierte sie die Aktion „Landwirtschaft für kleine Hände“, bei der Kinder einen Vormittag auf einem Bauernhof auf Entdeckungstour gehen und so etwas über die Arbeit als Landwirt und das Leben auf dem Hof lernen können. Außerdem ist sie Fan der alle zwei Jahre stattfindenden Radtouren von Hof zu Hof. „Uns wurde vor Ort immer alles erklärt. Das war eigentlich ganz schön“, sagt sie. Diese Aufgaben werden zukünftig, wie die Vorstandsarbeit insgesamt, auf mehrere Schultern verteilt, damit nicht die gesamte Organisation an einer Person hängen bleibt. „Ich bin überzeugt, dass sie das gut hinbekommen“, äußert sich Buschmann optimistisch.

Sie selbst schaut mit „einem lachenden und weinenden Auge“ auf die Versammlung Anfang Februar. Als sie den anderen Landfrauen mitteilte, dass sie aufhören wollte, „konnten sie das nicht sofort verstehen“, erinnert sich Buschmann. Sie findet aber gleichzeitig, „dass man den Jüngeren Platz machen sollte“. Und da braucht man in Bassum und umzu keine Bange haben, denn schließlich gibt es seit drei Jahren auch die Jungen Landfrauen. Buschmanns Schwiegertochter, Katharina, ist mit Tina Brüning dort federführend. Während Brüning aus Schleswig-Holstein stammt, zog Katharina sogar aus Bayern nach Bünte. „Sie kannten hier keinen“, sagt Gisela Buschmann. Mit dem Landfrauenverein haben sie viele neue Menschen kennengelernt und stehen für die nächste Generation. „Wir hatten keine Mitglieder, die zwischen 30 und 40 Jahre alt waren. Im Kreis sind wir die einzigen mit so einer Gruppe“, erzählt Buschmann über die Jungen Landfrauen, die auch Fahrten mit Kindern anbieten.

So geht es in diesem Jahr unter anderem zum Schloss Dankern. „Solche Fahrten waren immer mein Ding“, gibt Buschmann zu. Man solle nun mal offen für etwas Neues sein. Generell gibt es kein Landfrauenprogramm ohne Reisen. Die Frauen besuchten etwa China (2014), Kanada (2017) oder Schottland (2020). „Das waren richtige Höhepunkte“, berichtet Buschmann freudig. Vor allem die Reise nach China, die sie organisiert hatte, sei eindrücklich gewesen. „Die Menschen sind anders, als man sie sich vorstellt. Sehr freundlich“, schwärmt sie. Ebenfalls erinnert sie sich gerne an die Feier zum 70-jährigen Bestehen des Vereins an der Freudenburg („Es waren 250 Leute da“) mit dem Herausbringen des Vereins-Kochbuch, das Kürbis- und das Kartoffelfest und die Fahrradtouren. „Es werden Vorschläge gemacht, was man machen könnte, und das wird versucht, umzusetzen“, betont Buschmann. Schließlich sollen die Veranstaltungen auch eine entsprechende Resonanz haben. „Die sind bei uns immer gut besucht“, berichtet sie. Dafür sorgt sie weiterhin selbst, denn Gisela Buschmann wird natürlich nicht vollkommen verschwinden. Sie versichert, auch künftig zu den Veranstaltungen der Landfrauen zu kommen. Der Zukunft des Vereins mit den verteilten Aufgaben sieht sie positiv entgegen: „Ich denke, dass das sehr gut klappen wird.“