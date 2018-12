Festlich beleuchtet: Nicht zuletzt die Beleuchtung hat einen Teil zum Weihnachtsgefühl in Bassum beigetragen. (Jonas Kako)

Bassum. Als Initiatoren des Bassumer Advents hatten die Stadt Bassum und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bassum, im Schulterschluss mit der Äbtissin Isabell von Kameke, am vergangenen Wochenende zum 12. Bassumer Advent an und in die Stiftskirche Bassum geladen. Ziel war es, weihnachtliche Ruhe, Besinnung und Wohlgefühl zu vermitteln. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte sich das Orga-Team, bestehend aus der Pastorin Ines-Maria Kuschmann, dem Kreiskantor Ralf Wosch und der städtischen Angestellten Susanne Vogelberg, wieder einiges einfallen lassen. Altbewährtes wie auch einige Neuerungen wurden präsentiert. Größte Neuerung: die Platzwahl.

Es ging nicht mehr rund um die Kirche bis vor das Stift. Der Stiftshügel, im nordöstlichen Bereich der Grundstücksanlage, eingebettet von der Stiftskirche bis zum neuen Gemeindehaus und den Straßen Am Kirchhof und dem Ende der Meierkampstraße bot den 27 Anbietern Platz in neuer Formation. An einem angelegten Rundkurs bildeten kommerzielle Anbieter wie auch Bassumer Vereine sowie die fünf Schulen in ihren Holzhütten eine sich durch ihre Unterschiedlichkeit auszeichnende gelungene Mischungsvielfalt. Weitere 20 Kunsthandwerker hatten sich in die Räume des Gemeindehauses zurückgezogen und zeigten hier ihre aus unterschiedlichen Materialien gebastelten Werke. Wer wollte, konnte sich auf dem Weg zur Kunstausstellung auch im neuen Gemeindehaus mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Die riesigen Außenfenster gestatteten den Gästen hier während einer kleinen Pause einen wunderschönen Blick über das gesamte Marktgelände.

Gerüche von Gewürzwein, warmer Met oder Apfelsaft der Bassumer Bovelzumft, frischer Fisch aus Goldenstedt, die altbewährten Bratwürste der Schwerathleten, frische Kartoffelpuffer alternativ auch Waffeln oder auch Champignons – um nur einige der Akteure zu nennen – breiteten sich schnell über das Marktgelände aus, sodass der kleine Hunger bei den Besuchern schon bald aufkam. Und wer Durst verspürte, bediente sich beim Glühwein der Kirchengemeinde und der DLRG oder auch dem Eierpunsch der Landfrauen. Schon am Sonnabendnachmittag machte Susanne Vogelberg auf das sonntägliche Eintreffen des Nikolauses aufmerksam.

Hans und Uwe Molkenthin hatten für eine wunderschöne Beleuchtung gesorgt. Mit einbrechender Dunkelheit strahlten die vielen Lichter über das Gelände und verbreiteten zusammen mit den herrlichen Düften bei den Besuchern die doch so gewollte Vorweihnachtsstimmung. Die Aktivitäten von Andreas Paul verstärkten dieses Gefühl. Er hatte für die Beschallung auf dem Marktgelände gesorgt. Neben der auf diesem Wege überbrachten Weihnachtsmusik verstärkten farblich unterschiedliche Scheinwerfer an den Fachwerkhauswänden und Bäumen dieses Empfinden. Zusätzlich hatte noch jeder Aussteller eine Laterne an seine Hütte gehängt. Licht war ein sehr wichtiges Thema auf dem diesjährigen Bassumer Advent. Neben der schön anzuschauenden Außenbeleuchtung gab es auch wieder die Feuershow der Bovelzumft. Unter dem Motto „Ein Licht anzünden“ machte Pastorin Ines-Maria Kuschmann mit Schildern und entsprechender Beleuchtung auf den am hinteren Kirchenende neu gestalteten Raum der Stille aufmerksam.

Das Kircheninnere zeichnete sich neben dem Abendsegen und einem Gottesdienst durch musikalische Angebote aus. Während am Sonnabend Orgelmusik zur adventlichen Einstimmung mit dem anschließenden Adventskonzert der Bassumer Chöre geboten wurde, erweiterten die Band Greyhound, der Bassumer Posaunenchor und die Jagdhornbläser dieses Angebot am Sonntag. Hier war auch das Mitsingen der Besucher möglich und gewollt. Mary Sengutta, geboren in Bassum, war aus ihrer neuen Heimat Hamburg angereist, um den Bassumer Advent zu erleben. Mit ihr war auch ihre Freundin Christine Gaus aus Hannover nach Bassum gekommen. „,Unser Bassum ist schön' ist eine berechtigte Aussage und der Weihnachtsmarkt bildetet hier eine angenehme Besonderheit“, so die beiden übereinstimmend.

Etwas Besonderes hatten sich Astrid, Verena, Rieke und Steffi aus Bassum und der näheren Umgebung ausgedacht. „Zusammen bilden wir den Freundeskreis 'Rote Sau', weil unser Sparschwein rot ist. Wir treffen uns regelmäßig. Früher haben wir uns zu Weihnachten gegenseitig beschenkt. Das haben wir jetzt geändert. Am altbewährten Geschenkebaum auf der Platzmitte haben wir einige der vom Bassumer Frauentreff gebastelten Kerzen heruntergenommen, um die darauf notierten Kinderwünsche mit diesem Geld zu erfüllen“, erklärten die Vier, bevor sie nach Hause gingen.