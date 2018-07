Mit dem Spaten im Gebüsch: So wird man den Syker Ratsherren Heinfried Schumacher zukünftig häufiger erleben. (Jonas Kako)

Syke. Heinfried Schumacher lehnt sich auf einen Spaten. Er linst durch das Grün an der Hache-Pension in Henstedt. "Gartenarbeit", antwortet er auf die Frage, was er denn demnächst tun werde. Denn der 65-Jährige geht am 31. August in Rente. Und am gleichen Tag legt er seine politischen Mandate nieder – sowohl im Syker Rat als auch im Kreistag. Nach 42 Jahren. "Er hat mir schon vor langer Zeit versprochen, dass er mit der Politik aufhört, wenn er in Rente geht", erklärt Schumachers Ehefrau Marie-Therese Ollevier-Schumacher. "Er hat von alleine daran gedacht, ich musste ihn nicht erinnern."

Das Versprechen habe er seiner Gattin bereits "vor der letzten Kommunalwahl gegeben", 35 Jahre habe sie seine politische Aktivität unterstützt. "Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau – dieser Spruch trifft auf sie definitiv zu", sagt der Sozialdemokrat. Sie habe einmal die Stunden und Nächte zusammengezählt, die er wegen der Politik nicht zu Hause gewesen war. "Dabei sind etwa drei Jahre zusammengekommen", sagt Schumacher. "Da ist es doch angebracht, der Ehefrau entgegen zu kommen."

Das wird er tun. Am 31. August. Dann ist nicht mehr mit Arbeit. Tag für Tag ist er von Henstedt bis nach Stolzenau gependelt. 50 Kilometer. Eine Strecke. In Stolzenau ist Heinfried Schumacher für den Landkreis Nienburg als Hilfeplaner im Sinne des Bundesteilhabegesetzes zuständig. Früher hätte man das Sozialarbeiter im sozialpädagogischen Dienst genannt. Doch der Reihe nach.

Klein-Heinfried wurde in Henstedt geboren, genau auf der Hofstelle, auf der er jetzt immer noch wohnt. Wo seine direkte oder angeheiratete Familie seit 1495 wohnt. Seine landwirtschaftliche Ausbildung führte ihn für ein Jahr nach Friedewalde und für ein Jahr an die Fachoberschule Hannover. "Sonst war ich immer hier." 1974 begann er an der Fachhochschule Bremen ein Studium der Sozialarbeit, das er – Anerkennungsjahr inklusive – 1978 beendete. Nach zwei weiteren Semestern Lehramtsstudium bekam er eine Anstellung beim Landkreis Nienburg. Dort agierte er als Sozialarbeiter, als freigestellter Personalratsvorsitzender und im allgemeinen sozialen Dienst. Jetzt unterstützt er Menschen mit Behinderung bei der Eingliederungshilfe.

Politisch begann er fast zeitgleich. 1974 trat er in die SPD ein, 1976 wurde er sowohl in den Syker Stadtrat als auch in den Henstedter Ortsrat gewählt. Noch ein Jahr später schaffte er den Sprung in den Kreistag des Landkreises Diepholz. Diese politische Arbeit war es, wegen der er beruflich beim Landkreis Nienburg anheuerte. "Beim Landkreis Diepholz hätte ich nicht arbeiten können. Dann wäre ich ja mein eigener Chef gewesen."

Schon vor 1974 war Heinfried Schumacher laut eigenen Angaben politisch interessiert. "In der Realschule Syke war ich der erste gewählte Schulsprecher", erinnert er sich an seine Anfänge. 1972 habe er Plakate geklebt und seinen Renault R4 mit den Buchstaben "Ja zu den Ostverträgen" verziert. Willy Brandt (1913-1992) habe ihn geprägt, erklärt er. An einem Zitat des Ex-Bundeskanzlers habe er sich orientiert: "Wir sind Gewählte, keine Erwählten." Sprich: Bleib bodenständig. Und ein zweiter Spruch des Friedensnobelpreisträgers hat es Schumacher angetan: "Man muss das Unmögliche denken, um das Mögliche zu erreichen." Danach habe er gehandelt.

Heinfried Schumacher war lange Henstedts Ortsbürgermeister, verbrachte von 1998 bis 2003 im Landtag in Hannover, scheiterte bei der Syker Bürgermeisterwahl 2006 erst in der Stichwahl an Harald Behrens. Er hat sich um die Syker Spielplätze gekümmert, "der Kindergarten Sulinger Straße hat mich Jahre meines Lebens gekostet". Auf Landkreisebene seien der Kulturpreis und die erste Gleichstellungsbeauftragte Friederike Damm-Feldmann auf seine Anträge zurückzuführen gewesen. Doch auch privat stellte er einiges auf die Beine: Dietrich Kittner und Günter Wallraff traten in seiner Scheune in Henstedt auf, für die Arbeiterwohlfahrt organisierte er Ausflüge für Kinder mit und ohne Behinderung. So ganz nebenbei.

Ziele für den Ruhestand hat Heinfried Schumacher nicht. "Ich habe an einigen Tagen in drei Schichten gearbeitet", erzählt er. "Vielleicht mache ich erst einmal gar nichts." Gesund bleiben will er, lange leben. Immerhin schuldet er seiner Frau noch drei Jahre . . .