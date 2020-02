Syke. „Kollegen haben mir geraten, mein Programm mit einem starken Stück zu beginnen, um das Publikum zu beeindrucken“, plauderte der Mann am Klavier mit den Gästen im ausverkauften Gleis 1 in Syke und begann zu spielen. „Das Leben ist kein Musical“ war das erste Stück von William Wahl, das tatsächlich ein starkes war. Eines von vielen, das der virtuose Pianist in seinem ersten Soloprogramm „Wahlgesänge“ am Freitagabend präsentierte.

Das folgende Stück war ein Boogie und beschreibt den Liebesausflug nach „Flagranti“, der mit den Textzeilen endet: "Im nächsten Jahr gehe ich lieber wieder wandern mit den andern.“ Das Publikum war begeistert und verfolgte hoch konzentriert das Programm. „Singer-Songwriter schreibt man ja eher das nostalgisch versoffene, den Liedermachern das pädagogische Element zu und ein Chanson ist einfach immer nur traurig, gerne stelle er sich dabei die eigene Beerdigung vor“, stimmte er dann das nächste Lied in cis-Moll an: „Komm, tanz mit mir“. Für Begeisterung sorgte die Ankündigung von Joshua Kadisons Romantikballade "Picture Postcards from L.A", die der brillante Texter kurzerhand in die Brandenburgische Provinz, genauer gesagt die Uckermark, verlegte. So ging also auch seine Angie fort, um Karriere zu machen – und siehe da, eines Tages kam tatsächlich eine Karte aus dem Bundeskanzleramt. Besonders diese Schlusspointe amüsierte das Publikum.

Sein feinsinniger Humor, der manchmal auch ins Sarkastische umschlug, kam gut an. Aber nicht alle Besucher seines Programms fänden Gefallen daran, wie William Wahl berichtete. Denn eine Dame habe ihm im Anschluss mal eröffnet, dass es ihr zu düster sei. Wahl kann schön und traurig, mit einer Portion Melancholie, was er mit "Zirkus am Ende der Welt“ unter Beweis stellte. Fast schon sarkastisch, aber mit beeindruckender Dynamik präsentierte er das letzte Stück vor der Pause: „Ich will, dass du glücklich bist“, die letzten Zeilen ins Mikrofon geschrien und vom Publikum mit lautem Applaus verabschiedet.

Ein Paar aus Bruchhausen-Vilsen erzählte: „Wir kennen William von Basta, der A-cappella-Gruppe, und sind Fans von ihm.“ Die beiden waren allerdings im Gleis 1 zum ersten Mal: „Das kannten wir noch nicht, aber eine richtig schöne Location.“ Andere freuten sich schon auf den zweiten Teil: „Das ist ja unsere Musik, das macht einfach Spaß zu hören, was er mit seinen Texten daraus macht.“

Niemand will einen Shitstorm

Und das zeigte Wahl auch im zweiten Teil. „Unsere Eltern hatten es schlecht, da sollten es ihre Kinder besser auch mal schlecht haben“, saß Wahl wieder mit gewinnendem Lächeln am Klavier, um in seiner nächsten Komposition Tarzan kurzerhand im Dschungelcamp zu verorten mit tragisch-komischem Ende: „Tarzan ist wieder da“, der Refrain lud zum Mitsingen ein. „In Papua-Neuguinea durfte man nicht fotografieren, die Eingeborenen hatten Angst, dass damit auch die Seele wandern würde“, erzählte der Komponist den Anwesenden. Wenn er sich heute bei Facebook und Instagram umschaue, halte er die Ängste nicht mehr für unbegründet. Dazu passend sang er das Lied vom Shitstorm, das einen bitteren Beigeschmack hatte, denn: Wer wünscht sich schon einen Shitstorm, weil er sonst gar nicht beachtet wird?

Die Wiederverwendung von Marius Müller-Westernhagens „Sexy“ mit wunderbar kreativen Textzeilen war ein weiterer Höhepunkt. Richtig viel Spaß hatte das Publikum bei den witzigen Strophen des Namensliedes, das immer die letzte Strophe vollenden musste: angefangen bei Manuel, Stefanie, über Renate, endete es mit Claudia. Dann gab es noch ein neues Stück: "Sie bekommen noch eine Zugabe, die ich kann, dies ist jetzt eher ein Testlauf“, stimmte der virtuose Pianist und Texter sein fast letztes Liebeslied an und begeisterte auch damit das Publikum, das ihn gar nicht von der Bühne lassen wollte. Als Gegenleistung bekam es das Lied, das sich Fans von ihm schon den ganzen Abend gewünscht hatten: "Chiquitita" von Abba. Bei Wahl wurde daraus: „Schicke Kita“. Der Mann ist eben nicht nur ein Sänger und brillanter Pianist, sondern so kreativ, dass sein Publikum sich schon auf weitere Programme von ihm freut, wie Fans verlauten ließen.