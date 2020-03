Zum Geburtstag erhalten die Ortsteile Abbenhausens handgemachte 750-Jahre-Schilder mit den historischen Namen. (Fotos: Vasil Dinev)

Abbo, Bigo und Kobbo – sind keine Charaktere aus „Herr der Ringe“, wie man vielleicht vermuten mag. Drei Brüder mit diesen Namen haben der Sage nach in grauer Vorzeit die Dörfer Abbenhausen, Binghausen und Köbbinghausen gegründet. Gemeinsam mit Brümsen und Üssinghausen bilden diese Ortsteile die Ortschaft Abbinghausen.

Im Jahr 1270 wurden diese Orte das erste Mal schriftlich erwähnt. Ein entsprechender Pergamentstreifen wurde 1867 beim Abbruch des Hochaltars im Dom zu Osnabrück gefunden. Für die Organisation und Vorbereitung der anstehenden 750-Jahr-Feier wurde in Abbenhausen eigens eine Arbeitsgemeinschaft gebildet. Zudem tauscht der Ortsrat gemeinsam mit den Anwohnern Ideen und Anregungen zur Gestaltung des Festes aus.

Nach Angaben von Ortsratsmitglied Marlies Meyer wird die Feier unter dem Motto „Abbenhausen lädt ein“ am 24. und 25. April im Abbenhausener Dorfgemeinschaftshaus ausgerichtet. Das Fest werde als Neuauflage des vor fünf Jahren stattgefundenen Festes geplant. „Das wird ein bunter Abend mit einem dreistündigen Programm“, berichtet Meyer. Tanz- und Musikvorführungen und Sketche unter Beteiligung der Ortsvereine werden die jeweils 100 Zuschauer dann zu sehen bekommen.

Die 750-Jahr-Feier ist nicht die einzige Aktivität, die in Abbenhausen zum runden Geburtstag vorgesehen ist. Das Dorffest des Schützenvereins Abbenhausen vom 7. bis 9. August steht ebenfalls unter dem Zeichen des Jubiläums. Für Kinder und Jugendliche sei im Zuge der „Ferienkiste“ im Sommer eine Jugendfete mit Zeltübernachtung geplant, so Meyer. Zudem soll im August oder September eine Orientierungsfahrt stattfinden: Bei dieser motorsportlichen Veranstaltung geht es darum, sich im Auto mit einer Straßenkarte zurechtzufinden und knifflige Aufgaben zu lösen.

Großen Aufwand hat die Arbeitsgemeinschaft laut Meyer bei der Zusammenstellung der Festschrift betrieben. So wurde aus dem Stadtarchiv die Abbenhauser Geschichte recherchiert und auf mehreren Seiten zusammengefasst. Insgesamt stehen in der 100-seitigen Publikation 29 Berichte, mehr als 80 Bilder, sieben Tabellen und 15 Karten – und auch ein Grußwort des Twistringer Bürgermeisters Jens Bley. Die Festschrift sei bei Abbenhauser Landwirten, Büchereien und Gaststätten erhältlich, teilt Meyer mit.

Verschönerung des Ortsbilds

Eine Verschönerung des Ortsbilds hat sich die Arbeitsgruppe ebenfalls vorgenommen. Die Ortseingänge der Ortsteile soll ein handgemachtes 750-Jahre-Schild zieren. „Bei diesen Schildern werden die Buchstaben in ein Brett eingefräst und angemalt“, weiß Ortsrätin Meyer. Ein rund drei Tonnen schwerer Gedenkstein ist bereits im Abbenhausener Ortskern im „Lehrergarten“ aufgestellt worden. „Der Findling stammt aus der Sandkuhle Kastendiek bei Stuhr-Brinkum und wurde vom Technischen Hilfswerk transportiert und aufgestellt“, sagt Marlies Meyer. Das Einmeißeln der Inschrift und des Logos der Dorfgemeinschaft Abbenhausen müsse allerdings noch erfolgen.

Der drei Tonnen schwere Gedenkstein im Abbenhauser Ortskern wird noch mit einer Inschrift versehen. (Vasil Dinev)

Auf der Ortsverschönerungs-Liste steht auch das Anlegen einer Blumenwiese. Darüber hinaus träumt die Arbeitsgemeinschaft von einem Gemeinschaftsdorfgarten: 300 Quadratmeter groß soll er sein und allen Einwohnern die Möglichkeit geben, sich an diesem Projekt des urbanen Gartenbaus zu beteiligen. „Dort können beispielsweise Kinder den Gemüseanbau erlernen“, erläutert Meyer. Sie persönlich wünscht sich für den Gemeinschaftsdorfgarten einen Standort in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses.

Ein Highlight für die Arbeitsgemeinschaft war die Herausgabe eines Kalenders mit Bildern aller fünf Ortsteile. Insgesamt 50 Fotos zeigen Impressionen aus den Ortschaften, deren Bewohner, Landschaften und Tiere. Um für Diskussionsstoff zu sorgen, sei auf erklärende Texte bewusst verzichtet worden, erklärt Meyer. Die erste Auflage von 110 Kalendern sei bereits vergriffen, es gebe jedoch die Möglichkeit nachzubestellen, lässt die Arbeitsgemeinschaft wissen. „Alle Einnahmen aus dem Kalenderverkauf kommen der 750-Jahr-Feier zugute“, betont Ortsratsmitglied Meyer.



Die 750-Jahr-Feier zum Jubiläum unter dem Motto „Abbenhausen lädt ein“ findet am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. April, im Dorfgemeinschaftshaus am Brümser Kamp 4 in Abbenhausen statt. Karten sind dafür ab sofort in den Friseursalons Gade (Kirchstraße 9 in Twistringen) und Rausch (Bernhardstraße 25 in Twistringen) sowie im Hofladen Meyer (Hinterm Holze 10 in Twistringen) erhältlich.