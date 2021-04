Viermal brannten in Syke Abfalltonnen. Die Polizei nahm vorläufig drei tatverdächtige Jugendliche fest (Symbolbild). (Björn Hake)

Syke. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend mehrere Wertstofftonnen im Stadtgebiet Syke in Brand gesetzt. Das teilt die Polizei mit. Zunächst brannte gegen 21.25 Uhr eine Papiertonne auf dem Parkplatz des Hansa Kinos an der Straße Herrlichkeit. Gegen 23 Uhr standen zwei Wertstofftonnen an einem Haus an der Bahnhofstraße in Flammen. Alle drei Brände konnten von der alarmierten Feuerwehr rasch gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden entstand. Gegen 3.45 Uhr ging jedoch ein weiterer Alarm raus. Vor einem Mehrparteienhaus an der Hohen Straße brannte eine weitere Wertstofftonne. Die Flammen hatten zudem bereits auf den Eingangsbereich eines dahinter liegenden ehemaligen Geschäftes übergegriffen, teilt Feuerwehrsprecher Torben Schmidt mit. Die 65 Feuerwehrleute konnten die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Dazu musste jedoch ein Teil des Daches geöffnet werden. Laut Polizei ist mindestens eine Wohnung im Erdgeschoss durch die Brandschäden allerdings vorerst nicht bewohnbar. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 70.000 Euro. Gegen 6.30 Uhr konnten die letzten Kräfte den Einsatz beenden.

Noch in der Nacht nahm die Polizei nach ersten Ermittlungen drei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Ob alle Brände zusammen gehören und welche Hintergründe zu den Bränden geführt haben, sind noch unbekannt, teilt Polizeisprecher Thomas Gissing mit. Die Ermittlungen laufen.