Geht nach drei Jahren nun weiter: Natascha Rogge ist von der OBS in Bruchhausen-Vilsen zur Schulaufsichtsbehörde gewechselt. (Sebi Berens)

Schulleiterin Natascha Rogge hat überraschend die Oberschule Bruchhausen-Vilsen mitten im Halbjahr verlassen. Grund dafür war, dass das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) die 48-Jährige kurzfristig nach Syke in die Schulaufsichtsbehörde abgeordnet hatte. Als zuständiges Amt steht der Einrichtung dieser Schritt zu. Nun ist Rogge als schulfachliche Dezernentin tätig. An der OBS hat Konrektorin Friederike Heyne kommissarisch die Leitung übernommen. Unterstützt wird sie von Jürgen Schiffbach und Frauke Hermes, wobei auch Hermes die Schule im Sommer verlassen wird.

Rogges Abschied sei laut Schiffbach überraschend und unvorbereitet gekommen. „Wir sind jetzt von null auf hundert in der Schulleitung“, macht er deutlich. Gerade im Hinblick auf die Pandemie stehe viel Arbeit an, aber Schule gehe immer weiter und es breche nichts zusammen. „Wir bekommen das schon hin“, ist Schiffbach optimistisch. „Ich habe hundertprozentiges Vertrauen darauf, dass es in dieser Besetzung gut laufen wird“, betont auch Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann.

Zur Erinnerung: Heyne und Schiffbach hatten die Oberschule bereits während einer Vakanz von Herbst 2015 bis Februar 2018 vorübergehend geleitet. 2018 trat Rogge dann ihr Amt in Bruchhausen-Vilsen an. „Frau Rogge war jetzt gerade nach knapp drei Jahren richtig in ihrem Job an der OBS angekommen“, merkt Ratsmitglied Ulf Schmidt von den Kreistagsfraktion der Grünen in einer Presseinformation an. Doch nun werde die Bildungseinrichtung „zum wiederholten Mal ohne Schulleitung allein gelassen“.

Zeitpunkt ist unglücklich

Rogge selbst möchte sich gegenüber dem WESER-KURIER nicht äußern. Dies dürfe sie nicht, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, erklärt Schiffbach. „Es war Frau Rogges Entscheidung zu wechseln. Das muss man akzeptieren“, macht er deutlich. Einige Lehrkräfte seien über die Nachricht zwar enttäuscht, aber nicht sauer gewesen. Dass interne Streitigkeiten der Grund für den Abgang gewesen sein könnten, dementiert der Lehrer. „Frau Rogge ist nicht geflüchtet und wurde auch nicht vom Hof gejagt.“ Überhaupt verlasse die bisherige Leiterin eine funktionierende Oberschule. „Sie hat gute Arbeit geleistet und die Schule am Laufen gehalten“, hebt Schiffbach hervor. Aber: Der Zeitpunkt des Wechsels sei in jedem Fall sehr unglücklich. „Wir hätten verstanden, wenn man gesagt hätte, Frau Rogge geht in den Sommerferien."

Bormann hat für die Abordnung derweil „überhaupt kein Verständnis“, wie er deutlich macht. Vor allem, dass es dazu in einer Zeit komme, in der die Folgen der Corona-Pandemie enorm fordernd für Schulen seien, erschließe sich ihm nicht. „Frau Rogge wird an der OBS sicherlich deutlich mehr gebraucht“, glaubt Bormann. Als Schulträger habe die Samtgemeinde auf solche Entscheidungen aber keinen Einfluss.

Drei von fünf Stellen besetzt

„Wir haben Verständnis für den Unmut über diese Maßnahme“, teilt Bianca Trogisch, Pressesprecherin des RLSB, auf Nachfrage mit. Auch nachvollziehbar sei „die vielfach vorgebrachte Kritik am Zeitpunkt der Abordnung“. Doch diese sei notwendig. Denn in der Außenstelle Syke seien von insgesamt fünf Stellen schulfachlicher Dezernenten derzeit nur drei besetzt. „Insofern ist die Abordnung von Frau Rogge eine unumgängliche Maßnahme, um alle Schulen der beiden Landkreise letztlich zum Wohle der Schülerinnen und Schüler bestmöglich und persönlich zu begleiten“, erklärt Trogisch. Auch die OBS werde von Rogge aus ihrer neuen Funktion heraus weiterhin unterstützt und eng begleitet.

„Es ist mehr als verwunderlich, dass die kurzfristige Vakanz-Vertretung innerhalb der RLSB als wichtiger angesehen wird als das Organisieren des operativen Schulalltags vor Ort an der OBS“, entgegnet Schmidt. Dem widerspricht wiederum Trogisch: In Bruchhausen-Vilsen habe ein „erfahrenes Team die Leitung der Schule“ übernommen. Insofern sei der Schritt „in der Gesamtverantwortung für die Region und bei allem Respekt für die insgesamt herausfordernde Situation auf allen gesellschaftlichen Ebenen verantwortbar“.

Wiederbesetzt werden kann die Stelle der Schulleitung übrigens vorerst nicht. Denn: Bis Ende des Jahres gilt sie als besetzt, weil Frau Rogge zunächst bis Ende des Jahres abgeordnet, aber nicht versetzt wird. Frühestens Anfang des kommenden Jahres könnte die Stelle deshalb ausgeschrieben werden. Klarheit im Hinblick auf eine neue Schulleitung erwartet Schiffbach frühestens im Sommer 2022. Eine Rückkehr von Rogge sei zwar theoretisch möglich, aber alles andere als realistisch. „Ein solches Zurückkommen habe ich in meiner 35-jährigen Laufbahn noch nicht erlebt.“

Zur Sache

Mehr Personalprobleme

Nicht nur die OBS leidet unter Personalmangel. Darauf macht Ulf Schmidt weiter aufmerksam. Der Vilser Grundschulleiter Lutz Hoffmeyer kann sein Amt aktuell nicht wahrnehmen. Seine Stellvertreterin ist hingegen zum 1. April an eine Schule nach Schleswig-Holstein gewechselt. Die Aufgaben der Konrektorin wird laut Bianca Trogisch vom RLSB zunächst eine Lehrkraft aus dem Kollegium übernehmen. Eine Nachbesetzung ist dann zum 1. August vorgesehen. „Frau Rogge sollte sich ein wenig um die Grundschule kümmern, wenn sie geblieben wäre“, schildert Jürgen Schiffbach. „Sie hätte die kommissarische Konrektorin ab dem 1. April für den Fall eines längerfristigen Ausfalls des Schulleiters der Grundschule unterstützen sollen“, bestätigt Trogisch. Wie lange Hoffmeyer fehle, könne aktuell nicht verlässlich gesagt werden. Bis der Schulleiter zurückkehrt, wird nun Torben Wittmershaus, Schulleiter der Grundschule Asendorf, die kommissarische Konrektorin unterstützen.