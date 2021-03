Sie ist mit dabei: Monika Reinhardt lädt zum Tag der offenen Töpferei in ihre Werkstatt an der Bundesstraße 6 ein. (Michael Braunschädel)

Br.-Vilsen/Landkreis Diepholz. Das zweite Wochenende im März ist traditionell reserviert für den Tag der offenen Töpferei. Doch das Coronavirus bricht auch mit dieser Tradition. Diese Veranstaltung wird laut Mit-Organisatorin Monika Reinhardt „nicht in gewohnter Form“ stattfinden können. Aber immerhin: Im Landkreis Diepholz öffnen zwei Werkstätten am Sonnabend, 13. März. Der normalerweise daran anschließende Sonntag danach wurde schlicht und einfach gestrichen.

Eine davon ist die Töpferei von Reinhardt in Bruchhausen-Vilsen. Direkt an der Bundesstraße 6 zwischen Kreuzkrug und Dille arbeitet die 63-Jährige in einer alten Molkerei mit einem auffälligen Schornstein. Sie klagt nicht über die Einschränkungen durch das Coronavirus. Im Gegenteil. „Ich bin super über die Runden gekommen“, sagt sie. Im November und Dezember leitete sie „so viele Kurse wie noch nie“, manchmal sogar fünf parallel. Vom Syker Kreismuseum wurde sie ebenso angefragt wie von der Volkshochschule in Bruchhausen-Vilsen. Die letzte Veranstaltung dieser Art bot sie am 18. Dezember an, dem letzten Tag vor dem Lockdown. „Die Leute waren ausgehungert, wollten einfach etwas unternehmen.“ Das galt für Reinhard selbst allerdings nicht. Sie füllte fleißig ihre Gefriertruhe mit Gemüse aus dem eigenen Garten und langweilte sich auch sonst nicht. „Ich bin nicht der Typ, der unbedingt shoppen gehen muss“, sagt sie über sich selbst.

Hart für Öffnung gearbeitet

Da töpfert sie lieber. Die Keramik gewordene Ausbeute ihrer Kreativität können Interessierte an diesem Sonnabend bestaunen und auch käuflich erwerben. Aktionen zum Mitmachen bietet Monika Reinhardt dann allerdings nicht an.

Überhaupt werde der Tag der offenen Töpferei durch das Coronavirus stark beeinträchtigt. An Maskenpflicht, Desinfektionsmittel und den gebotenen Abstand ist die Bevölkerung inzwischen ja gewohnt. Monika Reinhardt gewährt zudem nur maximal fünf Menschen aus einem Haushalt Zugang zu ihrem Arbeitsplatz. Wer sich vorher für einen halbstündigen Besuch anmeldet, geht dabei auf Nummer sicher. „Click And Meet“ wird das im Corona-Deutsch genannt. Wer darauf verzichtet und einfach so vorbeischneit, könnte eine Zeit lang auf dem Parkplatz des Grundstücks zubringen.

Monika Reinhardt hat für die Möglichkeit, ihre Werkstatt zu öffnen, hart gearbeitet. Allein die Organisation sei wegen des Coronavirus „nicht so einfach“ gewesen, resümiert sie. Beim telefonischen Ritt durch die Instanzen sei sie „viel weitergeleitet worden“. Doch jetzt steht das Hygienekonzept. Und wer es nutzen möchte, muss dafür nicht einmal bis zum 13. März warten, sondern kann ab sofort die tönernen Schönheiten im Haus Syker Straße 22/24 bewundern. Wie gesagt: nach Anmeldung unter der Rufnummer 0 42 52 / 1666 oder per E-Mail an keramik@restaurator-reinhardt.de.

Das gilt auch für die zweite Teilnehmerin des abgespeckten Ersatzes für den Tag der offenen Töpferei aus dem Landkreis Diepholz, für Katrin Hermann. Ihre Werkstatt liegt 13 Kilometer südlich von Monika Reinhardt, nah am Wald zwischen Asendorf und Mellinghausen. Die Adresse: Eulenring 44 in Mellinghausen. Wie bereits angedeutet: Auch hier rät die Künstlerin und Handwerkerin zu einer frühzeitigen Anmeldung. Dies geht telefonisch unter 0 42 72 / 5 69 oder per E-Mail an keramikhof@googlemail.com.

Zur Sache

Kleines Licht Niedersachsen

Der Tag der offenen Töpferei wird nicht überall in Deutschland in abgespeckter Version begangen, generell ist diese Aktion für Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. März, geplant. In Niedersachsen nehmen 36 Werkstätten teil. In Thüringen und Sachsen wird das Töpferhandwerk deutlich höher gehalten, erst recht in Mecklenburg-Vorpommern, wo 96 Betriebe teilnehmen. Den Tag der offenen Töpferei gibt es seit 2006. Niedersachsen ist seit 2008 beteiligt. Weitere Informationen gibt es unter www.tag-der-offenen-toepferei.de.